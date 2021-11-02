Проблеми із серцем Серхіо Агуеро можуть поставити хрест на спортивній кар'єрі

Футболіста досі не виписали з лікарні.

Керівництво "Барселони" повідомило, що через проблеми із серцем аргентинський нападник команди Серхіо Агуеро перебуватиме поза грою щонайменше найближчі 3 місяці. Про це повідомляє Marca.

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Агуеро пройшов медобстеження. Подальша методика лікування залежатиме від темпів відновлення.

Нагадаємо, що у нещодавньому матчі Ла-Ліги проти "Алавеса" 33-річного нападника довелося міняти ще наприкінці першого тайму. Він відчув дискомфорт у грудях та утруднення дихання, надалі Агуеро кілька днів перебував у лікарні під наглядом лікарів.

Аргентинець подякував уболівальникам "Барселони" за підтримку. "Почуваюся добре, в хорошому настрої, — написав він у соцмережах. — Дякую всім за теплі слова підтримки, які вже зробили моє серце сильнішим".

Його підтримали багато колег-футболістів, колишні та нинішні партнери по команді.

Зараз здоров'ю Агуеро не загрожує безпосередня небезпека, проте складно спрогнозувати, чим цей інцидент обернеться для його майбутнього спортивного.

Іспанська газета Marca порівняє випадок Крістіана Еріксена, який втратив свідомість під час матчу нещодавнього Чемпіонату Європи. Звичайно, Еріксен у складнішому становищі, зазначають автори публікації, оскільки тепер він змушений жити з кардіостимулятором, через який футболіст не зміг продовжити виступи в італійській Серії А. Правила, що існують в Італійському чемпіонаті, забороняють грати з такими вживленими пристроями.

Лікар Агуеро, аргентинський кардіолог Норберто Дебаг, пояснив, що означає серцева аритмія для спортсмена.

За словами лікаря, аритмію можна дослідити протягом доби і вже поставити діагноз за цей час. Проте все залежить від різновиду захворювання. "Шлуночкові аритмії — найскладніші, тому що ушкоджується структура серця, а ось із передсердними аритміями простіше — вони піддаються лікуванню за допомогою ліків", — пояснює Дебаг.

Поки що надто рано робити припущення щодо того, що, мабуть, проблеми із серцем змусять Серхіо Агуеро достроково завершити спортивну кар'єру, адже поки не зрозуміло, який саме тип аритмії у футболіста. Але все ж таки це не заперечують, особливо з огляду на ту обставину, що футболіста досі не виписали з лікарні.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі має намір повернутися і допомогти "Барселоні". Колишній футболіст "Блауграна" сподівається повернутися на "Камп Ноу", хоча зовсім недавно змінив Іспанський чемпіонат на Лігу-1, в якій захищає кольори французького "ПСЖ".