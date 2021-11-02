49-летний украинец собрал деньги на поездку на ЧМ по джиу-джитсу с помощью Facebook

Игорь Евтушенко работает дворником в обычной школе, но не хотел отказываться от мечты выступить на чемпионате мира

На чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу Украину представит необычный спортсмен.

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На турнире, который состоится 15-16 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) под флагом нашей страны будет выступать 49-летний Игорь Евтушенко. Спортсмен рассказал Фокусу, что у него не было средств на поездку и он был вынужден обратиться к общественности с просьбой о помощи. Соответствующий пост мужчина опубликовал в Facebook. Сумма сбора составляла 700$.

— Я давно хотел, ведь понимал, что годы уходят и неизвестно, получится ли у меня когда-то или нет. Знакомая девушка предложила занять денег, чтобы я поехал на чемпионат мира. Я говорю: "Кристина, я не возьму. С чего я буду отдавать?". Тогда она предложила разместить вот этот пост, чтобы кто-то из друзей мог пожертвовать любую сумму.

Ведь я — не какая-то известная личность. В первые сутки один человек бросил 1000 гривен и все. Но утром просыпаюсь, у меня куча переводов, лайков и репостов, я не могу понять, откуда это! У нас в Херсоне есть парень по имени Иван, я его не знаю. Он наткнулся на мой пост, ему понравилась моя история и он начал ее продвигать своими силами. Люди увидели это в городских пабликах и стали помогать. Деньги собрали за 2-3 дня, — рассказал спортсмен Фокусу.

На чемпионат мира по джиу-джитсу может податься любой желающий. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации на официальном сайте турнира. Участники будут разведены по возрастным категориям.

Ранее Фокус рассказывал историю жизни Игоря Евтушенко: как бывший водолаз стал дворником и начал заниматься боевым искусством после 40 лет, дойдя до чемпионата мира.