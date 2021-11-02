49-річний українець зібрав гроші на поїздку на ЧС з джиу-джитсу за допомогою Facebook

Ігор Євтушенко працює двірником у звичайній школі, але не хотів відмовлятися від мрії виступити на чемпіонаті світу.

На чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу Україну представить незвичайний спортсмен.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На турнірі, який відбудеться 15-16 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ), під прапором нашої країни виступатиме 49-річний Ігор Євтушенко. Спортсмен розповів Фокусу, що він не мав коштів на поїздку і він був змушений звернутися до громадськості з проханням про допомогу. Відповідний допис чоловік опублікував у Facebook. Сума збору складала 700$.

— Я давно хотів, адже розумів, що роки минають і невідомо, чи вийде в мене колись чи ні. Знайома дівчина запропонувала позичати гроші, щоб я поїхав на чемпіонат світу. Я кажу: "Христино, я не візьму. З чого я віддаватиму?". Тоді вона запропонувала розмістити цей допис, щоб хтось із друзів міг пожертвувати будь-яку суму.

Адже я не якась відома особистість. У першу добу одна людина кинула 1 000 гривень та й усе. Але вранці прокидаюсь, у мене купа переказів, лайків і репостів, я не можу зрозуміти, звідки це! У нас у Херсоні є хлопець на ім'я Іван, я його не знаю. Він натрапив на мій допис, йому сподобалася моя історія і він почав її просувати своїми силами. Люди побачили це в міських пабліках і почали допомагати. Гроші зібрали за 2-3 дні, — розповів спортсмен Фокусу.

На чемпіонат світу з джиу-джитсу може податися будь-хто. Для цього необхідно пройти процедуру реєстрації на офіційному сайті турніру. Учасники будуть розлучені за віковими категоріями.

Раніше Фокус розповідав історію життя Ігоря Євтушенка: як колишній водолаз став двірником і почав займатися бойовим мистецтвом після 40 років, дійшовши до чемпіонату світу.