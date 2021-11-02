Официально: Антонио Конте — главный тренер "Тоттенхэма"

Предыдущий тренер Эшпириту Санту продержался на своем посту только 4 месяца, его назначили в июне.

Антонио Конте возвращается в АПЛ спустя три года в статусе менеджера "Тоттенхэм Хотспур" — на смену недавно уволенному португальцу Нуну Эшпириту Санту. Контракт с Конте рассчитан на 18 месяцев с возможностью продления. Об этом сообщает Goal.

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Эшпириту Санту продержался на посту тренера "шпор" только 4 месяца, его назначили в июне.

Во вторник утром, 2 ноября, Конте впервые встретился со свой новой командой. "Я очень рад вернуться к тренерской работе, особенно с клубом из Премьер-лиги, у которого есть амбиции", — сказал Конте, также отметив базу команды и один из лучших в мире стадионов. По его словам, ему не терпится начать работу, чтобы передать команде и игрокам страсть и менталитет, которые всегда были присущи ему как игроку, так и тренеру.

Конте объясняет, что он не мог возглавить "шпор" этим летом, сразу после ухода из "Интера", поскольку требовался некоторый перерыв в работе.

Управляющий директор "Тоттенхэма" Фабио Паритичи, работавший с Конте в "Ювентусе", оценил послужной список итальянского специалиста — его опыт и трофеи в Италии и Англии.

Ранее Фокус сообщал, что проблемы с сердцем Серхио Агуэро, из-за которых его заменили еще в первом тайме предыдущего матча Ла-Лиги, могут заставить аргентинского нападающего досрочно завершить спортивную карьеру. По сообщениям "Барселоны", аргентинец будет находиться вне игры около трех месяцев.