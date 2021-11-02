Офіційно: Антоніо Конте — головний тренер "Тоттенгема"

Попередній тренер Ешпіріту Санту протримався на своїй посаді лише 4 місяці, його призначили у червні.

Антоніо Конте повертається в АПЛ через три роки в статусі менеджера "Тоттенгем Готспур" — на зміну нещодавно звільненому португальцю Нуну Ешпіріту Санту. Контракт із Конте розрахований на 18 місяців із можливістю продовження. Про це повідомляє Goal.

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Ешпіріту Санту протримався на посаді тренера "шпор" лише 4 місяці, його призначили у червні.

У вівторок вранці, 2 листопада, Конте вперше зустрівся зі своєю новою командою. "Я дуже радий повернутися до тренерської роботи, особливо з клубом з Прем'єр-ліги, який має амбіції", — сказав Конте, також зазначивши базу команди й один із найкращих у світі стадіонів. За його словами, йому не терпиться розпочати роботу, щоб передати команді та гравцям пристрасть і менталітет, які завжди були притаманні йому як гравцю, так і тренеру.

Конте пояснює, що він не міг очолити "шпор" цього літа, відразу після виходу з "Інтера", оскільки була потрібна деяка перерва в роботі.

Керівний директор "Тоттенгема" Фабіо Парітічі, який працював із Конте в "Ювентусі", оцінив послужний список італійського фахівця — його досвід і трофеї в Італії та Англії.

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