"Такой ситуации и врагу не пожелаешь": Дмитрий Селюк - об уходе Кумана из "Барселоны"

Голландец Рональд Куман работал главным тренером ФК "Барселона" с августа 2020 года и покинул клуб перед матчем против "Динамо" в Лиге чемпионов

Спортивный менеджер Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, в эксклюзивном комментарии Фокусу поделился мнением относительно отставки Рональда Кумана с поста главного тренера "Барселоны". Сегодня каталонский клуб в Киеве сыграет против "Динамо" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Куман — очень хороший тренер, просто такую ситуацию, в которой он оказался, врагу не пожелаешь. То, что договариваются с Хави, может означать, что будет какой-то период под перестройку команды, а поскольку он свой, каталонец, то уйдет это психологическое давление", — рассказал Фокусу Дмитрий Селюк.

Менеджер считает, что у "Динамо" есть хорошие шансы взять очки и зацепиться за третье место в группе Е. На данный момент киевляне занимают четвертое место и имеют в активе только одно очко, в то время как у "Барселоны", идущей на третьей позиции — 3 очка.

"Для "Барселоны", в связи со сложившейся финансовой ситуацией, выбора нет: команда будет бороться за победу в каждом матче. Эти очки могут принести клубу определенные доходы, не говоря уже о выходе в 1/8. Если раньше они, мягко говоря, одной левой ногой Месси заходили в 1/8 и никто не сомневался в этом, то сейчас им надо попотеть. "Барселона" выглядит не очень, а у "Динамо" есть шансы взять очки в этом матче. Это реальные шансы", — сказал Фокусу Дмитрий Селюк.

Ранее Фокус рассказывал, что произошло с "Барселоной", почему Рональд Куман был уволен с поста главного тренера и где смотреть матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" — "Барселона".