"Такої ситуації й ворогові не побажаєш": Дмитро Селюк — про звільнення Кумана з "Барселони"

Голландець Рональд Куман працював головним тренером ФК "Барселона" із серпня 2020 року та залишив клуб перед матчем проти "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Спортивний менеджер Дмитро Селюк, який живе в Барселоні, в ексклюзивному коментарі Фокусу поділився думкою щодо відставки Рональда Кумана з посади головного тренера "Барселони". Сьогодні каталонський клуб у Києві зіграє проти "Динамо" в межах групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

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"Куман — дуже хороший тренер, просто таку ситуацію, в якій він опинився, ворогові не побажаєш. Те, що домовляються з Хаві, може означати, що буде якийсь період під розбудову команди, а оскільки він свій, каталонець, то піде цей психологічний тиск", — розповів Фокусу Дмитро Селюк.

Менеджер вважає, що "Динамо" має хороші шанси взяти очки та зачепитися за третє місце в групі Е. Наразі кияни посідають четверте місце та мають в активі лише одне очко, тоді як у "Барселони", яка йде на третій позиції,— 3 очки.

"Для "Барселони", у зв'язку з фінансовою ситуацією, вибору немає: команда боротиметься за перемогу в кожному матчі. Ці очки можуть принести клубу певні доходи, не кажучи вже про вихід у 1/8. Якщо раніше вони, м'яко кажучи, однією лівою ногою Мессі заходили в 1/8 і ніхто не сумнівався в цьому, то зараз їм треба попітніти. "Барселона" має не дуже хороший вигляд, а "Динамо" має шанси взяти очки в цьому матчі. Це реальні шанси", — сказав Фокусу Дмитро Селюк.

Раніше Фокус розповідав, що сталося з "Барселоною", чому Рональда Кумана звільнили з посади головного тренера та де дивитися матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" — "Барселона".