Старый конь борозды не испортит. Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером"

Команда Роберто Де Дзерби в Мадриде сумела забить первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

В Мадриде завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и представителем Украины — "Шахтером".

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Дебют матча выдался динамичным: Трубину пришлось демонстрировать чудеса реакции после удара Модрича с ближней дистанции. Молодому украинскому голкиперу удалось эффектно парировать удар опытного хорвата. "Шахтер" ответил моментом Алана Патрика, который прицельно пробил в стойку. После этого обмена острыми моментами "Реал" решил не оттягивать и открыл счет в матче — Марлон замешкался с выносом мяча из штрафной площади, Винисиус применил прессинг и отобрал мяч. Следующим касанием бразилец нашел Бензема и опытный француз легко переправил мяч в ворота — 1:0.

"Шахтер" перехватил инициативу в середине первого тайма и к 35-й минуте процент владения мячом выровнялся — 50/50. Но "Шахтер" воспользовался этой ситуацией более рационально, разыграв блестящую комбинацию: Матвиенко выполнил мягкую подачу с центра поля в направлении Алана Патрика, тот скинул мяч грудью на Фернандо, а бразилец мощно вколотил снаряд под перекладину — 1:1! До конца первой половины матча счет не изменился.

Во втором тайме соперники снова обменялись острыми моментами: у "Реала" это был прострел Винисиуса, на который не успел Менди, а у "Шахтера" — прорыв Мудрика с передачей на Тете. Удар бразильца в дальний угол заблокировали защитники "Реала".

Хозяева выждали свой момент и снова вышли вперед: образцовую комбинацию: Винисиус отдал на Каземиро, тот пяткой выкатил на Бензема и Карим спокойно оформил дубль — 2:1.

"Шахтер" изо всех сил старался сравнять счет, но все удары "горняков" были либо неточными, либо на пути мяча ставали футболисты "Реала". Финальный свисток остановил матч при счете 2:1. "Реал" дважды обыграл "Шахтер" в нынешней Лиге чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. 4-й тур

"Реал" Мадрид — "Шахтер" Донецк — 2:1 (1:1)

Голы: 1:0, Бензема, 14; 1:1, Фернандо, 39; 2:1, Бензема, 61.