Старий кінь борозни не зіпсує. Дубль Бензема приніс "Реалу" перемогу над "Шахтарем"

Команда Роберто Де Дзербі в Мадриді зуміла забити перший гол у поточному розіграші Ліги чемпіонів

У Мадриді завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між іспанським "Реалом" та представником України — "Шахтарем".

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Дебют матчу видався динамічним: Трубіну довелося демонструвати чудеса реакції після удару Модрича з ближньої дистанції. Молодому українському голкіперу вдалося ефектно парирувати удар досвідченого хорвата. "Шахтар" відповів моментом Алана Патріка, який прицільно пробив у стійку. Після цього обміну гострими моментами "Реал" вирішив не відтягувати і відкрив рахунок у матчі — Марлон забарився з виносом м'яча зі штрафного майданчика, Вінісіус застосував пресинг і відібрав м'яч. Наступним дотиком бразилець знайшов Бензема, і досвідчений француз легко відправив м'яч у ворота — 1:0.

"Шахтар" перехопив ініціативу в середині першого тайму і на 35-й хвилині відсоток володіння м'ячем зрівнявся — 50/50. Але "Шахтар" скористався цією ситуацією раціональніше, розігравши блискучу комбінацію: Матвієнко виконав м'яку подачу з центру поля в напрямку Алана Патріка, той скинув м'яч грудьми на Фернандо, а бразилець потужно вбив снаряд під поперечину — 1:1! До кінця першої половини матчу рахунок не змінився.

У другому таймі суперники знову обмінялися гострими моментами: у "Реала" це був простріл Вінісіуса, на який Менді не встиг, а в "Шахтаря" — прорив Мудрика з передачею на Тете. Удар бразильця в дальній кут заблокували захисники "Реалу".

Господарі зачекали на свій момент і знову вийшли вперед: зразкову комбінацію: Вінісіус віддав на Каземіро, той п'ятою викотив на Бензема, і Карім спокійно оформив дубль — 2:1.

"Шахтар" щосили намагався зрівняти рахунок, але всі удари "гірників" були або неточними, або на шляху м'яча ставали футболісти "Реалу". Фінальний свисток зупинив матч на рахунку 2:1. "Реал" двічі обіграв "Шахтар" у нинішній Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів УЄФА. Груповий етап. 4-й тур

"Реал" Мадрид — "Шахтар" Донецьк — 2:1 (1:1)

Голи : 1:0, Бензема, 14; 1:1, Фернандо, 39; 2:1, Бензема, 61.