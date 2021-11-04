"Будет зрелищно и интересно": Хави хочет "вернуться домой"

Хави Эрнандес хочет вернуться в "Барселону" уже тренером и надеется наконец-то договориться со своим нынешним клубом из Катара.

Официальные представители "Барсы" сейчас находятся в столице Катара Дохе и ведут переговоры с 41-летним Хави Эрнандесом. Об этом сообщает BBC.

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По словам Хави, он несколько дней подряд проводил встречи с представителями "блауграна" и надеется, что все решится в ближайшее время. Однако боссы катарского клуба "Аль Садд" ранее заявляли, что не позволят тренеру уйти раньше срока окончания контракта "в столь важный период сезона".

"Клубы ведут переговоры. Не могу сказать больше, но я настроен позитивно. Нужен здравый смысл. Они должны договориться, — объяснил Хави. — Я бы хотел вернуться домой, это было бы интересно и захватывающе".

Хави, который считается легендой сборной Испании и "Барселоны", провел 779 матчей и завоевал 25 трофеев и личных наград в составе каталонского клуба в период своих выступлений 1998-2015 гг.

Под руководством нынешнего менеджера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, он стал одним из лучших полузащитников в истории мирового футбола, и, как тренер, придерживается той же игровой модели, что и Гвардиола. "Моя команда должна контролировать мяч, когда этого нет, я страдаю, — объясняет Хави. — Будучи игроком, еще больше сейчас, на тренерской скамейке, я делаю все возможное, чтобы команда доминировала в том, что касается владения мячом. Я буквально одержим этим. И дело не в контроле ради, собственно, контроля, а в том, чтобы атаковать и создавать возможности для взятия ворот".

Последние четыре года игровой карьеры бывший хавбек "Барсы" провел в Катаре, где и начал работать на тренерском поприще с 2019 года. В прошлом году он привел местный "Аль Садд" к чемпионству в Лиге Катара, его команда не проигрывала в 36 матчах кряду. В послужном списке тренера еще два Кубка Катара.

В свою очередь, "Барселона" сейчас занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Ла-Лиги, выиграв только 4 из 11 матчей. Отставание от промежуточного лидера, "Реала Сосьедада", составляет 9 очков.

Наставник "Барселоны Б" Серхи Бархуан временно возглавил главную команду после увольнения Рональда Кумана.

"Всегда говорил, что однажды Хави станет главным тренером "Барсы", но не знал когда именно", — объясняет президент клуба Жоан Лапорта, отмечая, что у Хави-тренера хорошая репутация в "Аль Садде". "Сейчас не могу рассказывать о подробностях переговоров, он связан контрактом, но у нас есть другие варианты".

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" забил свой первый гол в матчах Лиги чемпионов за четыре матча, однако два гола Карима Бензема не позволили "горнякам" увезти с "Сантьяго Бернабеу" хотя бы ничью. Команда Де Дзерби смогла сравнять счет, но все же после этого пропустила.