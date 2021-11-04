"Буде видовищно та цікаво": Хаві хоче "повернутись додому"

Хаві Ернандес хоче повернутися до "Барселони" вже тренером і сподівається нарешті домовитися зі своїм нинішнім клубом із Катару.

Офіційні представники "Барси" зараз перебувають у столиці Катару Досі та ведуть переговори з 41-річним Хаві Ернандесом. Про це повідомляє ВВС.

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За словами Хаві, він кілька днів поспіль проводив зустрічі з представниками "блауграну" і сподівається, що все вирішиться найближчим часом. Проте боси катарського клубу "Аль Садд" раніше заявляли, що не дозволять тренеру піти раніше за термін закінчення контракту "в такий важливий період сезону".

"Клуби ведуть переговори. Не можу сказати більше, але я налаштований позитивно. Потрібний здоровий глузд. Вони мають домовитися, — пояснив Хаві. — Я хотів би повернутися додому, це було б цікаво та захопливо".

Хаві, який вважається легендою збірної Іспанії та "Барселони", провів 779 матчів та завоював 25 трофеїв і особистих нагород у складі каталонського клубу в період своїх виступів 1998-2015 років.

Під керівництвом нинішнього менеджера "Манчестер Сіті" Жузепа Гвардіоли він став одним із найкращих півзахисників в історії світового футболу і як тренер дотримується тієї ж ігрової моделі, що й Гвардіола. "Моя команда повинна контролювати м'яч, коли цього немає, я страждаю, — пояснює Хаві. — Будучи гравцем, ще більше зараз, на тренерській лаві, я роблю все можливе, щоб команда домінувала в тому, що стосується м'яча. Я буквально одержимий цим. І справа не в контролі заради, власне, контролю, а в тому, щоб атакувати та створювати можливості для взяття воріт".

Останні чотири роки ігрової кар'єри колишній хавбек "Барси" провів у Катарі, де почав працювати на тренерській ниві з 2019 року. Минулого року він привів місцевий "Аль Садд" до чемпіонства в Лізі Катару, його команда не програвала в 36 матчах поспіль. У послужному списку тренера ще два Кубки Катару.

У свою чергу, "Барселона" зараз займає 9-й рядок у турнірній таблиці Ла-Ліги, вигравши лише 4 з 11 матчів. Відставання від проміжного лідера "Реала Сосьєдада" становить 9 очок.

Наставник "Барселони Б" Серхі Бархуан тимчасово очолив головну команду після звільнення Рональда Кумана.

"Завжди говорив, що одного разу Хаві стане головним тренером "Барси", але не знав коли саме, — пояснює президент клубу Жуан Лапорта, зазначаючи, що Хаві-тренер має гарну репутацію в "Аль Садді". — Зараз не можу розповідати про подробиці переговорів, він пов'язаний контрактом, але ми маємо інші варіанти".

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" забив свій перший гол у матчах Ліги чемпіонів за чотири матчі, проте два голи Каріма Бензема не дозволили "гірникам" забрати з "Сантьяго Бернабеу" хоча б нічию. Команда Де Дзербі змогла зрівняти рахунок, але все ж таки після цього пропустила.