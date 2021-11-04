Сердце болит. 5 футболистов, которые завершили карьеру из-за сердечных проблем

Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро рискует завершить карьеру — у аргентинца проблемы с сердцем. Фокус вспоминает 5 историй, когда человеческий мотор становился решающим фактором в решении остановить активные выступления.

Зять легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны и нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро переживает самые темные времена своей карьеры. 33-летний нападающий почувствовал боль в груди во время недавнего матча чемпионата Испании против "Алавеса" и теперь вынужден пропустить как минимум три месяца из-за проблем с сердцем. Футболиста все еще не выписали из больницы и его дальнейшая карьера под вопросом.

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Фокус вспоминает пять историй, когда между здоровым сердцем и футбольной карьерой игрок выбирал первое.

Икер Касильяс: голкипер "Порту" и "Реала"

[ + – ] Икер Касильяс Фото: Marca

Легендарный испанский голкипер почти всю свою карьеру посвятил мадридскому "Реалу". Но в этом клубе не умеют красиво прощаться с легендами — Икер Касильяс здесь стоит в одном ряду с Раулем Гонсалесом и Серхио Рамосом. Все они отдали 15-20 лет клубу и уходили в статусе свободных агентов, оказавшись больше не нужными. В 2015 году Касильяс переехал в соседнюю Португалию, где стал голкипером "Порту". Все было хорошо, опытный вратарь помогал команде побеждать во внутренних соревнованиях, пока 1 мая 2019 на тренировке с ним не случился инфаркт. Испанец напугал многих, но после медицинского обследования вернулся к тренировкам. Его внесли в заявку на сезон 2019/2020, но на поле он больше не выходил.

Рубен Де Ла Ред: звезда сборной Испании

[ + – ] Рубен Де Ла Ред завершил карьеру в 25 лет Фото: Marca

Этот футболист считался одним из главных испанских талантов. Он выиграл юношеский чемпионат Европы (U-19) в 2004 году, а в 2008 поехал на Евро в составе уже взрослой сборной, завоевав золотую медаль и там. Но карьера Рубена была недолгой — 30 октября 2008 он перенес сердечный приступ и приостановил выступления. В следующие два года игрок продолжал тренироваться, но к активным выступлениям так и не вернулся. "Реал" предложил ему работу в клубе, после того, как футболисту установили кардиоаппарат.

Мануэль Альмуния: вратарь "Арсенала"

[ + – ] Мануэль Альмуния 8 лет отдал лондонскому "Арсеналу" Фото: BBC

Этого вратаря многие помнят по выступлениям за лондонский "Арсенал". Испанец провел в столице Англии 8 сезонов, затем перебрался в "Уотфорд", но в 2014 году медицинское обследование выявило у него проблемы с сердцем — гипертрофическая кардиомиопатия. Это поставило крест не только на переходе в "Кальяри", но и на карьере опытного вратаря.

Рубен Оливера: полузащитник "Ювентуса" и "Атлетико"

[ + – ] Рубен Оливера известен по выступлениям за "Ювентус" Фото: ФК "Ювентус"

Самый свежий пример завершения карьеры из-за проблем с сердцем. Уругвайский полузащитник в мае текущего года объявил о том, что заканчивает с футболом. Ключевым фактором стал не возраст игрока, а диагностированные за три недели до заявления проблемы со здоровьем. Впрочем, бывший футболист "Ювентуса" и "Атлетико" отметил, что из футбола окончательно уходить не собирается, а готов заняться тренерской карьерой.

Фабрис Муамба играл за "Болтон"

[ + – ] Фабрис Муамба пережил остановку сердца в течение 78 минут Фото: ФК Болтон

Английский футболист конголезского происхождения не на шутку напугал всю футбольную общественность весной 2012 года, когда прямо во время четвертьфинала Кубка Англии против "Тоттенхэма" игрок "Болтона" потерял сознание на поле. Врачи диагностировали инфаркт, а позже выяснилось, что Муамба пережил остановку сердца в течение 78 минут! В августе 2012 года руководство клуба объявило, что игрок вынужден завершить карьеру по решению медицинского штаба.

Напомним, что случай с Серхио Агуэро — не единственный в 2021 году, когда сердце футболиста не выдерживает напряжения. Самый громкий инцидент произошел на Евро-2020, когда полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в конце первого тайма потерял сознание и врачи приводили его в чувства с помощью дефибриллятора.