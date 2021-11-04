Серце болить. 5 футболістів, які завершили кар'єру через серцеві проблеми

Форвард "Барселони" Серхіо Агуеро ризикує завершити кар'єру — в аргентинця проблеми із серцем. Фокус згадує 5 історій, коли людський двигун ставав вирішальним фактором у вирішенні зупинити активні виступи.

Зять легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони і нападник "Барселони" Серхіо Агуеро переживає найтемніші часи своєї кар'єри. 33-річний нападник відчув біль у грудях під час нещодавнього матчу чемпіонату Іспанії проти "Алавеса" і тепер змушений пропустити щонайменше три місяці через проблеми із серцем. Футболіста все ще не виписали з лікарні та його подальша кар'єра під питанням.

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Фокус згадує п'ять історій, коли між здоровим серцем і футбольною кар'єрою гравець обирав перше.

Ікер Касільяс: голкіпер "Порту" та "Реала"

[ + – ] Ікер Касільяс Фото: Marca

Легендарний іспанський голкіпер майже всю кар'єру присвятив мадридському "Реалу". Але в цьому клубі не вміють гарно прощатися з легендами — Ікер Касільяс тут стоїть в одному ряду з Раулем Гонсалесом і Серхіо Рамосом. Усі вони віддали 15-20 років клубу та йшли у статусі вільних агентів, ставши більше не потрібними. У 2015 році Касільяс переїхав до сусідньої Португалії, де став голкіпером "Порту". Все було добре, досвідчений воротар допомагав команді перемагати у внутрішніх змаганнях, поки 1 травня 2019 року на тренуванні з ним не стався інфаркт. Іспанець налякав багатьох, але після медичного обстеження повернувся до тренувань. Його внесли до заявки на сезон 2019/2020, але на поле він більше не виходив.

Рубен Де Ла Ред: зірка збірної Іспанії

[ + – ] Рубен Де Ла Ред завершив кар'єру в 25 років Фото: Marca

Цей футболіст вважався одним із головних іспанських талантів. Він виграв юнацький чемпіонат Європи (U-19) у 2004 році, а у 2008 поїхав на Євро у складі вже дорослої збірної, завоювавши золоту медаль і там. Але кар'єра Рубена була недовгою — 30 жовтня 2008 року він переніс серцевий напад і призупинив виступи. У наступні два роки гравець продовжував тренуватись, але до активних виступів так і не повернувся. "Реал" запропонував йому роботу в клубі після того, як футболісту встановили кардіоапарат.

Мануель Альмунія: воротар "Арсеналу"

[ + – ] Мануель Альмунія 8 років віддав лондонському "Арсеналу" Фото: trump-elections

Цього воротаря багато хто пам'ятає за виступами за лондонський "Арсенал". Іспанець провів у столиці Англії 8 сезонів, потім перебрався у "Вотфорд", але в 2014 році медичне обстеження виявило у нього проблеми із серцем — гіпертрофічна кардіоміопатія. Це поставило хрест не лише на переході в "Кальярі", а й на кар'єрі досвідченого воротаря.

Рубен Олівера: півзахисник "Ювентуса" й "Атлетіко"

[ + – ] Рубен Олівера відомий за виступами за "Ювентус" Фото: Juventus FC

Найсвіжіший приклад завершення кар'єри через проблеми із серцем. Уругвайський півзахисник у травні цього року оголосив про те, що закінчує з футболом. Ключовим чинником став вік гравця, а діагностовані за три тижні до заяви проблеми зі здоров'ям. Утім, колишній футболіст "Ювентуса" й "Атлетико" зазначив, що з футболу остаточно йти не збирається, а готовий зайнятися тренерською кар'єрою.

Фабріс Муамба грав за "Болтон"

[ + – ] Фабріс Муамба пережив зупинку серця протягом 78 хвилин Фото: ФК Болтон

Англійський футболіст конголезького походження не на жарт налякав усю футбольну громадськість навесні 2012 року, коли просто під час чвертьфіналу Кубка Англії проти "Тоттенгема" гравець "Болтона" знепритомнів на полі. Лікарі діагностували інфаркт, а згодом з'ясувалося, що Муамба пережив зупинку серця протягом 78 хвилин! У серпні 2012 року керівництво клубу оголосило, що гравець змушений завершити кар'єру за рішенням медичного штабу.

Нагадаємо, що випадок із Серхіо Агуеро — не єдиний 2021 року, коли серце футболіста не витримує напруження. Найгучніший інцидент стався на Євро-2020, коли півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен наприкінці першого тайму знепритомнів і лікарі приводили його до тями за допомогою дефібрилятора.