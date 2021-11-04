"Вся страна уже знает, что я люблю красное вино": Шевчук об отношениях с алкоголем (видео)

Бывший защитник "Шахтера", попавший в скандал в мае текущего года, рассказал о деталях инцидента

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук в подкасте "Пряма червона" рассказал о предпочтениях в спиртных напитках.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Я пью только красное и белое вино. Уже вся страна знает, как я люблю красное, на День Шахтера я его хорошо попробовал. Хотя, в тот день я белое пил, может быть, оно так и зашло сильно", — рассказал 42-летний футболист.

Шевчук отметил, что во время празднования 85-летия футбольного клуба "Шахтер" практически не потреблял пищу, что могло привести к резкому опьянению.

"Я не много выпил, меньше бутылки. Но, к сожалению, мой организм быстро опьянел. А так я люблю красное вино, мне нравится. Я даже собираю винные пробки, у меня есть коллекция. В тот вечер, когда меня остановила полиция, я пил "sauvignon blanc". На таких вечеринках я никогда не кушаю. В принципе, я не ем в двух случаях: в самолетах и на таких фуршетах, потому что разные "канапешки" не очень полезны для здоровья, а стараюсь следить за питанием. Я выпил несколько бокалов, меня вставило и тот вечер закончился не очень", — сказал Вячеслав Шевчук.

[ + – ] Вячеслав Шевчук об алкоголе

Напомним, 28 мая столичные полицейские остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого находился Вячеслав Шевчук. По имеющимся видеозаписям похоже, что у футболиста были признаки алкогольного опьянения, однако тест мужчина проходить отказался. С патрульными он вел себя грубо, все время пытался на них бросаться и толкал их. Сотрудники полиции надели на футболиста наручники и задержали его.

На следующий день футболист записал видеообращение, в котором заявил, что покидает телеканал "Футбол", где он работал экспертом. Шевчук также извинился за инцидент и предостерег всех водителей от управления автомобилем в нетрезвом виде.

Сейчас Вячеслав Шевчук периодически появляется в качестве эксперта в студиях онлайн-сервиса MEGOGO в дни матчей Лиги чемпионов УЕФА.