"Уся країна вже знає, що я люблю червоне вино": Шевчук про стосунки з алкоголем (відео)

Колишній захисник "Шахтаря", який потрапив у скандал у травні поточного року, розповів про деталі інциденту

Колишній захисник "Шахтаря" та збірної України В'ячеслав Шевчук у подкасті "Пряма червона" розповів про переваги спиртних напоїв.

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"Я п'ю тільки червоне та біле вино. Уже вся країна знає, як я люблю червоне, на День Шахтаря я його добре скуштував. Хоча, того дня я біле пив, можливо, воно так і зайшло сильно", — розповів 42-літній футболіст.

Шевчук зазначив, що під час святкування 85-річчя футбольного клубу "Шахтар" практично не вживав їжі, що могло призвести до різкого сп'яніння.

"Я не багато випив, менше пляшки. Але, на жаль, мій організм швидко сп'янів. А так я люблю червоне вино, мені подобається. Я навіть збираю винні корки, у мене є колекція. Того вечора, коли мене зупинила поліція, я пив "sauvignon blanc". На таких вечірках я ніколи не їм. У принципі, я не їм у двох випадках: у літаках і на таких фуршетах, тому що різні "канапешки" не дуже корисні для здоров'я, а намагаюся стежити за харчуванням. Я випив кілька келихів, мене вставило і той вечір закінчився не дуже", — сказав В'ячеслав Шевчук.

[ + – ] В'ячеслав Шевчук про алкоголь

Нагадаємо, 28 травня столичні поліцейські зупинили автомобіль Porsche 911, за кермом якого був В'ячеслав Шевчук. За наявними відеозаписами схоже, що футболіст мав ознаки алкогольного сп'яніння, проте тест чоловік проходити відмовився. З патрульними він поводився грубо, весь час намагався на них кидатися та штовхав їх. Співробітники поліції одягли на футболіста наручники та затримали його.

Наступного дня футболіст записав відеозвернення, у якому заявив, що залишає телеканал "Футбол", де він працював експертом. Шевчук також попросив вибачення за інцидент і застеріг усіх водіїв від керування автомобілем у нетверезому стані.

Наразі В'ячеслав Шевчук періодично з'являється як експерт у студіях онлайн-сервісу MEGOGO в дні матчів Ліги чемпіонів УЄФА.