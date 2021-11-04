Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и дочь легенды "Арсенала" ждут ребенка (фото)

Нидерландский футболист Донни ван Де Бек и его девушка поделились радостной новостью в социальных сетях

Футболист "Манчестер Юнайтед" Донни ван Де Бек и его девушка Эстель объявили о том, что ждут ребенка. Фото в своем аккаунте в Instagram опубликовал сам футболист.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для футбольных болельщиков эта новость интересна тем, что ван Де Бек выступает за "Манчестер Юнайтед", а Эстель Бергкамп — дочь легенды лондонского "Арсенала" Денниса Бергкампа. Эти клубы соперничали друг с другом в середине нулевых, что образовало между ними принципиальное дерби. Но в текущем сезоне у обоих клубов дела обстоят не так радужно: после 10 матчей в АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в таблице, а "Арсенал" расположился строчкой ниже.

К слову, в текущем сезоне Донни ван Де Бек появляется на поле очень редко: 24-летний футболист сыграл всего шесть минут во всех турнирах.

Пара познакомилась прошлым летом в Амстердаме. Сама Эстель Бергкамп родилась и выросла в Лондоне, проживала в Амстердаме, но переехала к возлюбленному в Манчестер. Тем не менее, в британских СМИ пишут, что ван Де Бек недоволен своим положением в "Манчестер Юнайтед" и может покинуть клуб в зимнее межсезонье. Основным претендентом на этого игрока называют испанскую "Барселону".

[ + – ] Первый ужин ван де Бека и Эстель Бергкамп в Манчестере

В аккаунте девушки есть несколько фото с ее отцом, а издание The Sun опубликовало ее фотографию с отцом, сделанную в 2003 году, когда "Арсенал" выиграл чемпионат Англии, а Деннис Бергкамп вышел получать трофей вместе с дочерью.

[ + – ] Деннис Бергкамп держит на руках Эстель и чемпионский кубок в 2003 году Фото: The Sun

Донни ван де Бек стал игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре прошлого года. Тогда английский клуб заплатил за него амстердамскому "Аяксу" 39 миллионов евро.

Ранее Фокус рассказывал о пополнении в семье Криштиану Роналду: португальский форвард и его подруга Джорджина Родригес ждут появления на свет двойни.