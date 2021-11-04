Півзахисник "Манчестер Юнайтед" і донька легенди "Арсеналу" чекають дитину (фото)

Нідерландський футболіст Донні ван Де Бек та його дівчина поділилися радісною новиною у соціальних мережах.

Футболіст "Манчестер Юнайтед" Донні ван Де Бек і його дівчина Естель оголосили про те, що чекають дитину. Фото у своєму акаунті в Instagram опублікував сам футболіст.

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Для футбольних уболівальників ця новина цікава тим, що ван Де Бек виступає за "Манчестер Юнайтед", а Естель Бергкамп — дочка легенди лондонського "Арсеналу" Денніса Бергкампа. Ці клуби змагалися один з одним у середині нульових, що утворило з-поміж них принципове дербі. Але цього сезону в обох клубів справи не такі райдужні: після 10 матчів в АПЛ "Манчестер Юнайтед" посідає п'яте місце в таблиці, а "Арсенал" розташувався рядком нижче.

До речі, цього сезону Донні ван Де Бек з'являється на полі дуже рідко: 24-річний футболіст зіграв лише шість хвилин у всіх турнірах.

Пара познайомилася минулого літа в Амстердамі. Сама Естель Бергкамп народилася і виросла в Лондоні, проживала в Амстердамі, але переїхала до коханого в Манчестер. Тим не менш, у британських ЗМІ пишуть, що ван Де Бек незадоволений своїм становищем у "Манчестер Юнайтед" і може залишити клуб у зимове міжсезоння. Основним претендентом на цього гравця називають іспанську "Барселону".

[ + – ] Перша вечеря ван де Бека й Естель Бергкамп у Манчестері

В обліковому записі дівчини є кілька фото з її батьком, а видання The Sun опублікувало її фотографію з батьком, зроблену в 2003 році, коли "Арсенал" виграв чемпіонат Англії, а Денніс Бергкамп вийшов отримувати трофей разом із дочкою.

[ + – ] Денніс Бергкамп тримає на руках Естель та чемпіонський кубок у 2003 році Фото: The Sun

Донні ван де Бек став гравцем "Манчестер Юнайтед" у вересні минулого року. Тоді англійський клуб заплатив за нього амстердамському "Аяксу" 39 мільйонів євро.

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