Победил россиянина. 19-летний украинский боксер стал чемпионом мира (видео)

Юрий Захареев в финале победил россиянина и завоевал единственную для Украины, но золотую, медаль на Чемпионате мира по боксу 2021 года.

6 ноября, в финале Чемпионата мира по боксу, который проходил в Белграде, Сербия, 19-летний украинский боксер Юрий Захареев победил 28-летнего россиянина Вадима Мусаева. Они выступали в весовой категории до 71 килограмма. Захареев за свое чемпионство получит 100 тыся долларов призовых, сообщает Суспільне.

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Для украинcкого спортсмена это был первый взрослый чемпионат мира в его карьере. На пути к финалу Захареев одержал пять побед, в том числе победил двух экс-чемпионов мира. В финальном поединке украинец уверенно победил в первом раунде, а во втором по мнению судей лучшим был снова Юрий. В последнем раунде Захареев перешел в позицию второго номера, но не дал ничего продемонстрировать сопернику в атаке.

По итогам боя все судьи отметили преимущество украинского боксера и как результат — единогласная победа Захареева. Украинский боксер стал первым чемпионом мира из Украины с 2017 года. Тогда "золото" в нашу страну привез Александр Хижняк.

Юрий Захареев – уроженец Белгород-Днестровска. На его счету 15 побед в любительском боксе. Он является действующим чемпионом мира среди молодежи 2021 года.

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