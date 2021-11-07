Переміг росіянина. 19-річний український боксер став чемпіоном світу (відео)

Юрій Захарєєв у фіналі переміг росіянина і завоював єдину для України, але золоту медаль на Чемпіонаті світу з боксу 2021 року.

6 листопада, у фіналі Чемпіонату світу з боксу, який проходив у Белграді, Сербія, 19-річний український боксер Юрій Захарєєв переміг 28-річного росіянина Вадима Мусаєва. Вони виступали у ваговій категорії до 71 кілограма. Захареєв за своє чемпіонство отримає 100 тисяч доларів призових, повідомляє Суспільне.

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Для українського спортсмена це був перший дорослий чемпіонат світу в його кар'єрі. На шляху до фіналу Захарєєв здобув п'ять перемог, зокрема переміг двох екс-чемпіонів світу. У фінальному поєдинку українець впевнено переміг у першому раунді, а у другому на думку суддів найкращим був знову Юрій. В останньому раунді Захареєв перейшов у позицію другого номера, але не дав нічого продемонструвати супернику в атаці.

За підсумками бою, всі судді відзначили перевагу українського боксера і як результат — одноголосна перемога Захарєєва. Український боксер став першим чемпіоном світу з України із 2017 року. Тоді "золото" до нашої країни привіз Олександр Хижняк.

Юрій Захарєєв – уродженець Білгород-Дністровська. На його рахунку 15 перемог у аматорському боксі. Він є чинним чемпіоном світу серед молоді 2021 року.

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