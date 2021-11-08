Украинская команда NAVI стала чемпионом мира по CS:GO и выиграла $1 000 000 (фото, видео)

Украинские киберспортсмены в финале обыграли европейцев G2 Esports и стали лучшими из 24 команд мира, которые участвовали в турнире.

Украинская команда NaVi выиграла чемпионат мира по киберспортивной дисциплине CS:GO. Это первая победа такого уровня за всю историю существования организации Natus Vincere (Рожденные побеждать), поскольку ее составы по CS:GO никогда не выигрывали турниры этой серии. О триумфальной победе украинских ребят сообщает сайт организации.

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Чемпионат мира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO состоялся в Стокгольме (Швеция) с призовым фондом в 2 млн долларов, на котором соревновались 24 лучших команд мира. В финал мейджора вышли два коллектива, которые ранее никогда не побеждали в финалах самого престижного турнира дисциплины.

[ + – ] Победа коллектива NaVi на PGL Major Stockholm 2021

В финале украинская команда соревновалась с G2 Esports из Европы и одержала победу со счетом 2:0. В результате игроки NaVi заняли первое место и заработали 1 млн долларов призовых.

В звездной команде победителей играют:

Александр Костылев (S1MPLE)

Денис Шарипов (ELECRONIC)

Кирилл Михайлов (BOOMBI4)

Илья Залуцкий (PERFECTO)

Валерий Ваховский (B1T)

Это четвертый титул Natus Vincere в 2021 году. Ранее команда выиграла BLAST Premier: Global Final, DreamHack Masters Spring 2021 и StarLadder CIS RMR 2021.

Ранее сообщалось, что в Бухаресте (Румыния) состоялся чемпионат мира The International 10 по киберспортивной дисциплине Dota 2 с призовым фондом 40 млн долларов. Победителем чемпионата стала российская команда Team Spirit, которая выиграл 18,2 млн долларов.