Українська команда NAVI стала чемпіоном світу з CS:GO та виграла $1 000 000 (фото, відео)

Українські кіберспортсмени у фіналі обіграли європейців G2 Esports і стали найкращими з 24 команд світу, які брали участь у турнірі.

Українська команда NaVi виграла чемпіонат світу з кіберспортивної дисципліни CS:GO. Це перша перемога такого рівня за всю історію існування організації Natus Vincere (Народжені перемагати), оскільки її склади CS:GO ніколи не вигравали турніри цієї серії. Про тріумфальну перемогу українських хлопців повідомляє сайт організації.

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Чемпіонат світу PGL Major Stockholm 2021 з CS:GO відбувся в Стокгольмі (Швеція) з призовим фондом у 2 млн доларів, на якому змагалися 24 найкращі команди світу. У фінал мейджора вийшли два колективи, які раніше ніколи не перемагали у фіналах найпрестижнішого турніру дисципліни.

[ + – ] Перемога колективу NaVi на PGL Major Stockholm 2021

У фіналі українська команда змагалася з G2 Esports із Європи та здобула перемогу з рахунком 2:0. У результаті гравці NaVi посіли перше місце та заробили 1 млн доларів призових.

У зірковій команді переможців грають:

Олександр Костильов (S1MPLE)

Денис Шаріпов (ELECRONIC)

Кирило Михайлов (BOOMBI4)

Ілля Залуцький (PERFECTO)

Валерій Ваховський (B1T)

Це четвертий титул Natus Vincere у 2021 році. Раніше команда виграла BLAST Premier: Global Final, DreamHack Masters Spring 2021 та StarLadder CIS RMR 2021.

Раніше повідомлялося, що в Бухаресті (Румунія) відбувся чемпіонат світу The International 10 із кіберспортивної дисципліни Dota 2 із призовим фондом 40 млн доларів. Переможцем чемпіонату стала російська команда Team Spirit , яка виграла 18,2 млн доларів.