"Мы с Малиновским перевернули эту страницу": что сказал Петраков перед решающим матчем сборной Украины

Главная команда страны готовится к решающему матчу против Боснии и Герцеговины в рамках отборочного цикла на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о положении дел в национальной команде перед решающим матчем против сборной Боснии и Герцеговины в рамках отборочного цикла на ЧМ-2022.

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Одним из основных вопросов на пресс-конференции был вопрос о конфликте тренера с одним из лидеров команды Русланом Малиновским. Петраков лаконично ответил, что все недопонимания остались в прошлом.

"Мы с Русланом перевернули эту страницу", — отметил Александр Петраков, которого цитирует пресс-служба УАФ.

Главный тренер сборной Украины также рассказал о вызове на текущий сбор полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша, который в клубе выступает на позиции форварда. Петраков считает, что бомбардирские качества футболиста могут помочь национальной сборной в ближайших матчах.

"Он хорошо выступает в чемпионате Украины, забивает голы, потому я его вызвал. Денис может играть на многих позициях. Я его знаю еще с юных лет. Посмотрим, чем он будет полезен сборной. Я не считаю этот вызов резонансным. Гармаш — украинец, хорошо играет в "Динамо". Заслуженный человек, забивающий голы, находится среди лидеров в списке бомбардиров. Мне он нравится", — заявил Александр Петраков.

Сборная Украины собралась на заключительный сбор в 2021 году. В его рамках команда сыграет контрольный матч против сборной Болгарии в Одессе (11 ноября) и официальный матч отборочного цикла на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября).

Перед последними матчами в отборе на ЧМ-2022 сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав 9 очков. У лидера группы, сборной Франции, 12 очков. Украинская сборная имеет шансы пробиться в плей-офф за выход в финальную часть турнира: для этого нужно побеждать Боснию и Герцеговину в гостях и надеяться, что сборная Финляндии не сможет взять больше трех очков в двух матчах.

Отметим, что сборная Украины ни разу не проиграла в текущем отборочном цикле, но шесть матчей завершила вничью.

Ранее Фокус рассказывал о полном списке футболистов, которых Александр Петраков вызвал на сбор национальной команды.