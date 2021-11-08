"Ми з Маліновським перегорнули цю сторінку": що сказав Петраков перед вирішальним матчем збірної України

Головна команда країни готується до вирішального матчу проти Боснії та Герцеговини в межах відбіркового циклу на ЧС-2022

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков розповів про стан справ у національній команді перед вирішальним матчем проти збірної Боснії та Герцеговини в межах відбіркового циклу на ЧС-2022.

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Одним із основних запитань на пресконференції було питання про конфлікт тренера з одним із лідерів команди Русланом Маліновським. Петраков лаконічно відповів, що всі непорозуміння залишились у минулому.

"Ми з Русланом перегорнули цю сторінку", — зазначив Олександр Петраков, якого цитує пресслужба УАФ.

Головний тренер збірної України також розповів про виклик на поточний збір півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша, який виступає в клубі на позиції форварда. Петраков вважає, що бомбардирські якості футболіста можуть допомогти національній збірній у найближчих матчах.

"Він добре виступає в чемпіонаті України, забиває голи, тому я його викликав. Денис може грати на багатьох позиціях. Я його знаю ще з юних років. Подивимося, чим він буде корисний збірній. Я не вважаю цей виклик резонансним. Гармаш — українець, добре грає в "Динамо". Заслужена людина, яка забиває голи, перебуває серед лідерів у списку бомбардирів. Мені він подобається", — заявив Олександр Петраков.

Збірна України зібралася на завершальний збір 2021 року. У його межах команда зіграє контрольний матч проти збірної Болгарії в Одесі (11 листопада) та офіційний матч відбіркового циклу на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (16 листопада).

Перед останніми матчами у відборі на ЧС-2022 збірна України посідає друге місце в групі D, набравши 9 очок. Лідер групи, збірна Франції, має 12 очок. Українська збірна має шанси пробитися в плей-оф за вихід у фінальну частину турніру: для цього потрібно перемагати Боснію та Герцеговину в гостях та сподіватися, що збірна Фінляндії не зможе взяти більше трьох очок у двох матчах.

Зазначимо, що збірна України жодного разу не програла в поточному відбірному циклі, але шість матчів завершила внічию.

Раніше Фокус розповідав про повний список футболістів, яких Олександр Петраков викликав на збір національної команди.