YouTube-блогер Логан Пол: "Я бы разнес Майка Тайсона, но бить старика не круто" (видео)

Боксер-любитель, сумевший не проиграть Флойду Мейвезеру-младшему, считает, что сможет справиться и с другим легендарным боксером.

Американский видеоблогер и шоумен Логан Пол рассказал о возможности проведения выставочного боя против экс-абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона. В интервью YouTube-каналу Second Out, 26-летний спортсмен отметил, что не хотел бы увидеть легендарного боксера избитым и разочарованным после встречи с ним.

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"На данный момент ничего нет. Я имею в виду, мы вроде как об этом говорили. А потом эти слухи начали распространяться, мы ничего не сказали, потом было подтверждено, что этого не происходит. Потом я читал твиты, и все говорили: "Майк Тайсон убьет Логана". Вот так начались разговоры о бое, который я изначально даже не рассматривал. А теперь люди на самом деле не думают, что я выиграю, это оскорбительно", — рассказал блогер.

Он также считает, что победа над Майком Тайсоном может привести к негативным последствиям с точки зрения имиджа.

"Теперь я как бы обдумываю это, просто чтобы заткнуть людям рот. Но какая здесь гребаная победа? Допустим, я докажу, что все ошибаются, и скажу: "Да, я сделал это". А на полу сидит легенда, которую я очень уважаю и люблю. Черт возьми. Майк Тайсон слишком стар, не так ли? Что будет, если я обыграю Майка Тайсона? Я избил старика, это не круто", — заявил Логан Пол.

При этом, боксер-любитель уверен, что легко бы победил Майка Тайсона.

"Люди хотят это посмотреть? Говорю вам, я бы побил Майка Тайсона. Если бы люди смотрели этот бой, да, я бы это сделал", — отметил блогер.

[ + – ] Логан Пол считает, что способен победить Майка Тайсона

Напомним, что в июне текущего года Логан Пол встретился в выставочном бою с другим легендарным боксером, Флойдом Мейвезером-младшим. Бой прошел все 8 раундов, предусмотренных регламентом, а 44-летний боксер не смог нокаутировать аматора. После этого поединка Флойд Мейвезер-младший объявил о завершении карьеры.