YouTube-блогер Логан Пол: "Я б розніс Майка Тайсона, але бити старого не круто" (відео)

Боксер-аматор, який зумів не програти Флойду Мейвезеру-молодшому, вважає, що зможе впоратися з іншим легендарним боксером.

Американський відеоблогер та шоумен Логан Пол розповів про можливість проведення виставкового бою проти ексабсолютного чемпіона світу Майка Тайсона. В інтерв'ю YouTube-каналу Second Out 26-річний спортсмен зазначив, що не хотів би побачити легендарного боксера побитим та розчарованим після зустрічі з ним.

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"Наразі нічого немає. Я маю на увазі, ми ніби як про це говорили. А потім ці чутки почали поширюватися, ми нічого не сказали, потім було підтверджено, що цього не відбувається. Потім я читав твіти, і всі говорили: "Майк Тайсон уб'є Логана". Ось так почалися розмови про бій, який я спочатку навіть не розглядав. А тепер люди насправді не думають, що я виграю, це образливо", — розповів блогер.

Він також вважає, що перемога над Майком Тайсоном може призвести до негативних наслідків з погляду іміджу.

"Тепер я ніби обмірковую це, просто щоб заткнути людям рота. Але яка тут чортова перемога? Припустимо, я доведу, що всі помиляються, і скажу: "Так, я зробив це". А на підлозі сидить легенда, яку я дуже поважаю і люблю. Чорт забирай. Майк Тайсон занадто старий, чи не так? Що буде, якщо я обіграю Майка Тайсона? Я побив старого, це не круто", — заявив Логан Пол.

При цьому боксер-аматор упевнений, що легко б переміг Майка Тайсона.

"Люди хочуть це подивитися? Кажу вам, я б побив Майка Тайсона. Якби люди дивилися цей бій, так, я б це зробив", — зазначив блогер.

[ + – ] Логан Пол вважає, що здатний перемогти Майка Тайсона

Нагадаємо, що в червні поточного року Логан Пол зустрівся у виставковому бою з іншим легендарним боксером, Флойдом Мейвезером-молодшим. Бій пройшов усі 8 раундів, передбачених регламентом, а 44-річний боксер не зміг нокаутувати аматора. Після цього поєдинку Флойд Мейвезер-молодший оголосив про завершення кар'єри.