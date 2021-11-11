Украина - Болгария: где смотреть трансляцию матча

Команда Александра Петракова проведет генеральную репетицию перед решающим матчем в отборе на ЧМ-2022

В четверг, 11 ноября, в Одессе состоится контрольный матч между сборными Украины и Болгарии.

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Главный тренер национальной сборной Александр Петраков имеет последнюю возможность проверить в деле игроков перед решающим матчем в отборочном цикле на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Сараево.

Состав сборной Украины

На этот сбор Александр Петраков вызвал Руслана Малиновского, вопросами о котором тренера постоянно донимали на пресс-конференциях. Кроме того, вернулся в сборную Украины и Денис Гармаш, который набрал хорошую форму, выступая за киевское "Динамо".

Накануне главная команда страны провела тренировку на стадионе "Черноморец". Все игроки, который Александр Петраков вызвал на матчи с Болагрией и Боснией и Герцеговиной, готовы сыграть в ближайших матчах, травмированных нет.

В Одессе на матч Украина — Болгария будет допущено две трети от вместительности стадиона (порядка 22 тысяч зрителей). В УАФ ожидают, что на игре будет присутствовать 10-11 тысяч болельщиков. При этом, каждый из них на входе на стадион должен будет показать свежий ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Украина — Болгария: как играли?

История встреч Украины и Болгарии небогата, но насыщенна. Эти команды играли между собой 5 раз и сборная Украины ни разу не уступила оппонентам. К слову, все матчи носили товарищеский характер.

03.06.1994. Товарищеский матч. Болгария — Украина — 1:1

18.08.1999. Товарищеский матч. Украина — Болгария — 1:1

26.04.2000. Товарищеский матч. Болгария — Украина — 0:1

07.10.2011. Товарищеский матч. Украина — Болгария — 3:0

14.11.2012. Товарищеский матч. Болгария — Украина — 0:1

Где смотреть матч Украина — Болгария

Матч Украина — Болгария начнется в 19:30 по киевскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно будет на телеканале "Футбол 1", а вот телеканал "Украина" покажет матч в записи, в 23:20. Прямая трансляция матча Украина — Болгария будет также доступна на сервисе Oll.tv.