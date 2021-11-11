Україна — Болгарія: де дивитись трансляцію матчу

Команда Олександра Петракова проведе генеральну репетицію перед вирішальним матчем у відборі на ЧС-2022

У четвер, 11 листопада, в Одесі відбудеться контрольний матч між збірними України та Болгарії.

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Головний тренер національної збірної Олександр Петраков має останню можливість перевірити у справі гравців перед вирішальним матчем у відбірному циклі на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини, який відбудеться 16 листопада в Сараєві.

Склад збірної України

На цей збір Олександр Петраков викликав Руслана Маліновського, питаннями якого тренеру постійно дошкуляли на пресконференціях. Крім того, повернувся до збірної України й Денис Гармаш, який набрав гарну форму, виступаючи за київське "Динамо".

Напередодні головна команда країни провела тренування на стадіоні "Чорноморець". Усі гравці, яких Олександр Петраков викликав на матчі з Болагрією та Боснією та Герцеговиною, готові зіграти в найближчих матчах, травмованих немає.

В Одесі на матч Україна — Болгарія буде допущено дві третини від місткості стадіону (близько 22 тисячі глядачів). В УАФ очікують, що на грі будуть присутні 10-11 тисяч уболівальників. При цьому кожен із них на вході на стадіон повинен буде показати свіжий ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Україна – Болгарія: як грали?

Історія зустрічей України та Болгарії небагата, але насичена. Ці команди грали між собою 5 разів, і збірна України жодного разу не поступилася опонентам. До речі, всі матчі мали товариський характер.

03.06.1994. Товариський матч. Болгарія — Україна — 1:1

18.08.1999. Товариський матч. Україна — Болгарія — 1:1

26.04.2000. Товариський матч. Болгарія — Україна — 0:1

07.10.2011. Товариський матч. Україна — Болгарія — 3:0

14.11.2012. Товариський матч. Болгарія — Україна — 0:1

Де дивитись матч Україна — Болгарія

Матч Україна — Болгарія розпочнеться о 19:30 за київським часом. Дивитися пряму трансляцію можна буде на телеканалі "Футбол 1", а от телеканал "Україна" покаже матч у записі о 23:20. Пряма трансляція матчу Україна – Болгарія буде також доступна на сервісі Oll.tv.