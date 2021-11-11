За 4 млн фунтов. Стивен Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы"

Легендарный футболист "Ливерпуля" вернулся в Англию после трех сезонов во главе шотландского "Рейнджерс".

Английский тренер Стивен Джеррард официально представлен в качестве нового главного тренера футбольного клуба "Астон Вилла". Об этом сообщается на официальном сайте команды из Бирмингема.

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41-летний специалист вернулся в Англию после трех лет, проведенных во главе шотландского клуба "Глазго Рейнджерс". Он признался, что решающим фактором в пользу его соглашения подписать контракт с "вилланами" стали амбиции клуба.

"Астон Вилла — клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером. В моих разговорах с Нассефом, Уэсом и остальными членами Совета стало очевидно, насколько амбициозны их планы в отношении клуба, и я с нетерпением жду возможности помочь им в достижении их целей.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с "Глазго Рейнджерс", за предоставленную мне возможность управлять таким культовым футбольным клубом. Помочь им завоевать рекордное 55-е чемпионство в Лиге всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем", — заявил Джеррард во время презентации.

И хотя официально о сроках соглашения не сообщается, по данным Sky Sports Стивен Джеррард подписал контракт с "Астон Виллой" на 2,5 года. За переход тренера его бывший клуб "Глазго Рейнджес" получит 3,5-4 млн фунтов стерлингов компенсации.

Стивен Джеррард работал с "Глазго Рейнджерс" с лета 2018 года. За этот период он трижды признавался тренером месяца в Шотландской Премьер-лиге, а по итогам сезона 2020/2021 его команда выиграла титул чемпиона Шотландии. Этот титул стал рекордным — 55-м для "Рейнджерс".

Отметим, что в текущем сезоне "Астон Вилла" неудачно выступает в чемпионате Англии — по итогам 11 туров команда занимает 16 место, выдав серию из пяти поражений кряду.

Ранее Фокус сообщал, что Стивен Джеррард рассматривался в качестве одного из претендентов на пост главного тренера футбольного клуба "Эвертон". Этот клуб является принципиальным соперником "Ливерпуля", за который Джеррард играл с 1998 по 2015 года.