За 4 млн фунтів. Стівен Джеррард – новий головний тренер "Астон Вілли"

Легендарний футболіст "Ліверпуля" повернувся до Англії після трьох сезонів на чолі шотландського "Рейнджерса".

Англійський тренер Стівен Джеррард офіційно представлений як новий головний тренер футбольного клубу "Астон Вілла". Про це повідомляється на офіційному сайті команди з Бірмінгема.

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41-річний фахівець повернувся до Англії після трьох років, проведених на чолі шотландського клубу "Глазго Рейнджерс". Він зізнався, що вирішальним чинником на користь його угоди підписати контракт із "віланами" стали амбіції клубу.

"Астон Вілла" — клуб із багатою історією й традиціями в англійському футболі, і я безмірно пишаюся тим, що став його новим головним тренером. У моїх розмовах із Нассефом, Весом та іншими членами Ради стало очевидно, наскільки амбітні їхні плани щодо клубу, і я з нетерпінням чекаю на можливість допомогти їм у досягненні їх цілей.

Я хотів би висловити щиру подяку всім, хто пов'язаний із "Глазго Рейнджерс", за надану мені можливість керувати таким культовим футбольним клубом. Допомогти їм здобути рекордне 55-е чемпіонство в Лізі завжди займатиме особливе місце в моєму серці. Я хочу побажати гравцям, персоналу та вболівальникам всього найкращого в майбутньому", — заявив Джеррард під час презентації.

І хоча офіційно про терміни угоди не повідомляється, за даними Sky Sports Стівен Джеррард підписав контракт із "Астон Вілла" на 2,5 роки. За перехід тренера його колишній клуб "Глазго Рейнджес" отримає 3,5-4 млн фунтів стерлінгів компенсації.

Стівен Джеррард працював із "Глазго Рейнджерс" з літа 2018 року. За цей період він тричі визнавався тренером місяця в Шотландській Прем'єр-лізі, а за підсумками сезону 2020/2021 його команда виграла титул чемпіона Шотландії. Цей титул став рекордним – 55-м для "Рейнджерс".

Зазначимо, що цього сезону "Астон Вілла" невдало виступає в чемпіонаті Англії — за підсумками 11 турів команда посідає 16 місце, видавши серію з п'яти поразок поспіль.

Раніше Фокус повідомляв, що Стівен Джеррард розглядався як один із претендентів на посаду головного тренера футбольного клубу "Евертон". Цей клуб є важливим суперником "Ліверпуля", за який Джеррард грав із 1998 до 2015 року.