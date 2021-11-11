Хочет зарабатывать больше Роналду. Погба назвал условия, при которых останется в "МЮ"

Французский футболист озвучил свои условия для продления контракта с английским клубом. Одной из главных составляющих является финансовая сторона вопроса

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может остаться в команде в зимнее межсезонье, если клуб удовлетворит его требования к новому контракту, сообщает издание Manchester Evening News.

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28-летний футболист, чей контракт истекает будущим летом, уже зимой может вести переговоры и даже подписать предварительный контракт с другими клубами. Как сообщает источник издания, одним из условий продления контракта с "Манчестер Юнайтед" представители игрока назвали повышение заработной платы до 500 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что даже самый высокооплачиваемый футболист "красных дьяволов" Криштиану Роналду зарабатывает меньше — 480 тысяч фунтов в неделю.

Погба продуктивно начал сезон, сделав четыре голевых передачи в первом матче чемпионата Англии против "Лидс Юнайтед", а затем добавил еще три в следующих трех играх, что укрепило его аргументы в пользу столь серьезных требований.

Но с тех пор его форма ухудшилась: кульминацией стала красная карточка в матче против "Ливерпуля" (0:5), в котором он вышел на замену, а затем игрок получил травму бедра в расположении сборной Франции, что исключает возможность его игры до Нового года.

Поль Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года и его трансфер стал одним из самых дорогих в истории футбола: тогда туринский "Ювентус", за который он выступал, получил компенсацию в размере рекордных 105 миллионов евро. За пять лет в "Манчестер Юнайтед" Погба провел 219 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 49 результативных передач.

Чем известен Поль Погба

В свои 28 лет футболист выиграл множество престижных титулов: в составе сборной Франции он становился чемпионом мира (2018) и побеждал в Лиге Наций УЕФА (2021), с "Манчестер Юнайтед" выигрывал Лигу Европы (2017) и дважды — Кубок английской Лиги (2010; 2017), а в составе "Ювентуса" четырежды становился чемпионом Италии (2013 — 2016) и по два раза выигрывал Кубок (2015; 2016) и Суперкубок страны (2014; 2016).

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что Поль Погба анонсировал производство уникальных бутс: их особенность в том, что они на 100% выполнены из "веганских" материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования кожи.