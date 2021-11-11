Хоче заробляти більше за Роналду. Погба назвав умови, за яких залишиться в "МЮ"

Французький футболіст озвучив свої умови для продовження контракту з англійським клубом. Одним з головних складників є фінансова сторона питання

Французький півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба може залишитись у команді в зимове міжсезоння, якщо клуб задовольнить його вимоги до нового контракту, повідомляє видання Manchester Evening News.

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28-річний футболіст, чий контракт спливає наступного літа, вже взимку може вести переговори і навіть підписати попередній контракт з іншими клубами. Як повідомляє джерело видання, однією з умов продовження контракту з "Манчестер Юнайтед" представники гравця назвали підвищення заробітної плати до 500 тисяч фунтів на тиждень. Зазначається, що навіть найоплачуваніший футболіст "червоних дияволів" Кріштіану Роналду заробляє менше — 480 тисяч фунтів на тиждень.

Погба продуктивно розпочав сезон, зробивши чотири гольові передачі в першому матчі чемпіонату Англії проти "Лідс Юнайтед", а потім додав ще три в наступних трьох іграх, що зміцнило його аргументи на користь настільки серйозних вимог.

Але з того часу його форма погіршилася: кульмінацією стала червона картка в матчі проти "Ліверпуля" (0:5), у якому він вийшов на заміну, а потім гравець отримав травму стегна в розташуванні збірної Франції, що виключає можливість його гри до Нового року.

Поль Погба перейшов до "Манчестер Юнайтед" влітку 2016 року і його трансфер став одним із найдорожчих в історії футболу: тоді туринський "Ювентус", за який він виступав, отримав компенсацію в розмірі рекордних 105 мільйонів євро. За п'ять років у "Манчестер Юнайтед" Погба провів 219 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 49 результативних передач.

Чим відомий Поль Погба

У свої 28 років футболіст виграв безліч престижних титулів: у складі збірної Франції він ставав чемпіоном світу (2018) і перемагав у Лізі Націй УЄФА (2021), з "Манчестер Юнайтед" вигравав Лігу Європи (2017) та двічі – Кубок англійської Ліги (2017), а у складі "Ювентуса" чотири рази ставав чемпіоном Італії (2013 — 2016) і по два рази вигравав Кубок (2015; 2016) та Суперкубок країни (2014; 2016).

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що Поль Погба анонсував виробництво унікальних бутс: їхня особливість у тому, що вони на 100% виконані з "веганських" матеріалів — перероблених синтетичних та рослинних речовин і продуктів, без використання шкіри.