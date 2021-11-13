Больше 100 тысяч долларов: Гармаш рассказал о самом большом штрафе в "Динамо"

Футболист признался, что потерял крупную сумму из-за дисциплинарных нарушений.

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш рассказал о самом крупном штрафе в своей карьере. Об этом футболист сообщил в интервью YouTube-проекту BurBuzz.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

На вопрос журналиста о том, был ли самый большой штраф равен 100 тысяч долларов, футболист ответил, что сумма взыскания была больше.

"Помню, за "Лацио" (1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2017/2018 — прим.Фокус) была большая сумма, когда я получил вторую желтую карточку после финального свистка. Нормальная сумма получилась. Хотя следующий матч я бы и так пропустил из-за накопленного количества желтых карточек", — рассказал Гармаш.

О ситуации, за которую получил штраф больше 100 тысяч долларов, футболист не рассказал, но уточнил, что эта сумма эквивалентна штрафным санкциям за год.

По словам Гармаша, самый обидный штраф он заплатил за полученные желтые карточки.

Также полузащитник "Динамо" рассказал о том, почему пошел на сокращение зарплаты, подписав новый контракт с клубом.

"У меня хорошие отношения с президентом, поэтому проблем с этим не было. Но возвращение в "Динамо" после периода в Турции, конечно, ударило по кошельку. Но это уже свои вопросы. Буду помогать клубу столько, сколько позволит мне здоровье", — сказал Денис Гармаш.

Отметим, что Гармаш является воспитанником школы киевского "Динамо". За основную команду он начал выступать в 2007 году. В январе 2020 года игрок покинул временно клуб и отправился в аренду в турецкий "Ризеспор". В составе "Динамо" Гармаш по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также четыре раза поднимал над головой Суперкубок Украины. Кроме того, в составе юношеской сборной становился чемпионом Европы (2009).

Ранее Фокус рассказывал о том, что грозит киевскому "Динамо" за расизм в матче против "Ворсклы". В УАФ ответили на запрос Фокуса относительно возможных санкций к клубу, если его вина в оскорблениях бразильского форварда "Ворсклы" Ранжела будет доказана.