Понад 100 тисяч доларів. Гармаш розповів про найбільший штраф у "Динамо"

Футболіст зізнався, що втратив велику суму через дисциплінарні порушення.

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш розповів про найбільший штраф у своїй кар'єрі. Про це футболіст повідомив в інтерв'ю YouTube-проекту BurBuzz.

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На запитання журналіста про те, чи найбільший штраф дорівнює 100 тисяч доларів, футболіст відповів, що сума стягнення була більшою.

"Пам'ятаю, за "Лаціо" (1/8 фіналу Ліги Європи в сезоні 2017/2018 — прим. Фокус ) була велика сума, коли я отримав другу жовту картку після фінального свистка. Нормальна сума вийшла. Хоча наступний матч я б і так пропустив через накопичену кількість жовтих карток", — розповів Гармаш.

Про ситуацію, за яку отримав штраф більше 100 тисяч доларів, футболіст не розповів, але уточнив, що ця сума еквівалентна штрафним санкціям за рік.

За словами Гармаша, найприкріший штраф він заплатив за отримані жовті картки.

Також півзахисник "Динамо" розповів, чому пішов на скорочення зарплати, підписавши новий контракт з клубом.

"У мене хороші стосунки з президентом, тому проблем із цим не було. Але повернення до "Динамо" після періоду в Туреччині, звичайно, вдарило по гаманцю. Утім, це вже свої питання. Допомагатиму клубу стільки, скільки дозволить мені здоров'я", — сказав Денис Гармаш.

Зазначимо, що Гармаш є вихованцем школи київського "Динамо". За основну команду він почав виступати у 2007 році. У січні 2020 року гравець тимчасово залишив клуб і вирушив в оренду до турецького "Різеспору". У складі "Динамо" Гармаш по три рази виграв чемпіонат та Кубок України, а також чотири рази піднімав над головою Суперкубок України. Крім того, у складі юнацької збірної ставав чемпіоном Європи (2009).

Раніше Фокус розповідав про те, що загрожує київському "Динамо" за расизм у матчі проти "Ворскли". В УАФ відповіли на запит Фокусу щодо можливих санкцій до клубу, якщо його провину в образах бразильського форварда "Ворскли" Ранжела буде доведено.