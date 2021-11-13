Седина в голову, трудовая - на "Камп Ноу". Дани Алвес вернулся в "Барселону"

38-летний бразилец не планирует завершать карьеру и снова присоединился к каталонскому клубу.

Бразильский защитник Дани Алвес подписал контракт с "Барселоной", сообщается на официальном сайте клуба.

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38-летний бразилец будет выступать за "Барселону" до конца сезона 2021/2022. К тренировкам с новой командой футболист присоединится со следующей недели, а снова выйти на поле в футболке каталонского клуба он сможет в январе.

Ранее Дани Алвес уже играл за "Барселону": он пришел в команду в 2008 году после пяти сезонов в составе "Севильи". На "Камп Ноу" футболист задержался на 8 лет. Правый защитник в гранатово-синей футболке провел 391 официальный матч и забил 23 гола.

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Дани Алвес был основным правым защитником при всех главных тренерах "Барселоны". Выбор в его пользу делали Хосеп Гвардиола, Тито Виланова, Херардо Мартино и Луис Энрике. Летом 2016 года бразилец перешел в "Ювентус", затем выступал за ПСЖ и у себя на родине — за "Сан-Паулу".

В составе "Барселоны" Дани Алвес трижды выигрывал Лигу чемпионов — в 2009, 2011 и 2015 годах. В Испании футболист шесть раз надевал на шею золотую медаль чемпионата, и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Дани Алвес вместе с каталонской командой трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и трижды — клубный чемпионат мира. Минувшим летом в составе сборной Бразилии по футболу он стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио.

В октябре Фокус сообщал, что Дани Алвес предложил свои услуги "Барселоне", поскольку хотел помочь команде в кризис. Бразилец был готов бесплатно выступать за клуб. Футболист не стал требовать личный контракт, заявив, что вопрос денег абсолютно не стоит и он готов работать за минимальную разрешенную зарплату, либо и вовсе бесплатно.