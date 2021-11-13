Сивина в голову, трудова — на "Камп Ноу". Дані Алвес повернувся до "Барселони"

38-річний бразилець не планує завершувати кар'єру та знову приєднався до каталонського клубу.

Бразильський захисник Дані Алвес підписав контракт із "Барселоною", повідомляється на офіційному сайті клубу.

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38-річний бразилець виступатиме за "Барселону" до кінця сезону 2021/2022. До тренувань із новою командою футболіст приєднається з наступного тижня, а знову вийти на поле у футболці каталонського клубу він зможе у січні.

Раніше Дані Алвес вже грав за "Барселону": він прийшов у команду у 2008 році після п'яти сезонів у складі "Севільї". На "Камп Ноу" футболіст затримався на 8 років. Правий захисник у гранатово-синій футболці провів 391 офіційний матч та забив 23 голи.

[ + – ] Дані Алвес повернувся до "Барселони"

Дані Алвес був основним правим захисником за всіх головних тренерів "Барселони". Вибір на його користь робили Хосеп Гвардіола, Тіто Віланова, Херардо Мартіно та Луїс Енріке. Влітку 2016 року бразилець перейшов до "Ювентуса", потім виступав за ПСЖ і у себе на батьківщині — за "Сан-Паулу".

У складі "Барселони" Дані Алвес тричі вигравав Лігу чемпіонів — у 2009, 2011 та 2015 роках. В Іспанії футболіст шість разів одягав на шию золоту медаль чемпіонату, і чотири рази вигравав Кубок і Суперкубок країни. Крім того, Дані Алвес разом із каталонською командою тричі вигравав Суперкубок УЄФА і тричі – клубний чемпіонат світу. Минулого літа у складі збірної Бразилії з футболу він став олімпійським чемпіоном на Іграх у Токіо.

У жовтні Фокус повідомляв, що Дані Алвес запропонував свої послуги "Барселоні", оскільки хотів допомогти команді у кризу. Бразилець був готовий безкоштовно виступати за клуб. Футболіст не став вимагати особистий контракт, заявивши, що питання грошей абсолютно не варте і він готовий працювати за мінімальну дозволену зарплату, або взагалі безкоштовно.