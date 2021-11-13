Звезда "Манчестер Сити" Джек Грилиш закрутил роман с британской актрисой - СМИ (фото)

Полузащитник сборной Англии и его новая подруга, по данным журналистов, провели несколько тайных свиданий, но футболист не подписан на нее в Instagram.

Футболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Джек Грилиш вступил в близкие отношения с британской актрисой Эмили Атак, сообщает издание The Sun.

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Звезда сериала "Переростки" следила за Грилишем во время его выступлений на Евро-2020, где сборная Англии сумела дойти до финала.

Пара познакомилась в сентябре и по данным журналистов, тайно встречались несколько раз: в отеле в Манчестере и дома у Эмили. Источники издания сообщают, что Джек звонит ей каждый день, а отношения между ними начались примерно шесть недель назад.

С тех пор они встречались как минимум дважды — один раз в пятизвездочном отеле "Lowry" в Манчестере 18 октября, в преддверии победы "Сити" в Лиге чемпионов над бельгийским клубом "Брюгге".

Интересно, что Эмили подписана на футболиста в Instagram, в то время как Грилиш не подписан на нее.

[ + – ] Эмили Атак, роман с которой в Англии приписывают Грилишу

Эмили Атак на пять лет старше Грилиша, ей — 31, а ему — 26. Она получила известность благодаря роли Шарлотт Хинчклайф в сериале "Переростки" (The Inbetweeners). Ситуация неоднозначна, поскольку Джек Грилиш, по данным британских СМИ, состоит в отношениях с подругой детства, британской моделью Сашей Аттвуд. К слову, на ее фотографиях в Instagram можно обнаружить лайки от Грилиша.

[ + – ] Девушка Джека Грилиша Саша Аттвуд

Сам футболист пока никак не отреагировал на публикации о своей личной жизни.

Ранее Фокус рассказывал, что за переход Джека Грилиша "Манчестер Сити" заплатил "Астон Вилле" 117 миллионов евро. Трансфер состоялся в начале августа, уже после того, как полузащитник помог сборной Англии успешно выступить на чемпионате Европы по футболу.

В составе "Манчестер Сити" Грилиш провел уже 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи. Трансферная стоимость игрока, согласно данным специализированного портала Transfermarkt.com, составляет 100 миллионов евро.