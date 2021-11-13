Зірка "Манчестер Сіті" Джек Гриліш закрутив роман із британською актрисою — ЗМІ (фото)

Півзахисник збірної Англії та його нова подруга, за даними журналістів, провели кілька таємних побачень, але футболіст не підписаний на неї до Instagram.

Футболіст збірної Англії та "Манчестер Сіті" Джек Гриліш вступив у близькі стосунки з британською актрисою Емілі Атак, повідомляє видання The Sun.

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Зірка серіалу "Переростки" стежила за Грилішем під час його виступів на Євро-2020, де збірна Англії зуміла дійти до фіналу.

Пара познайомилася у вересні та за даними журналістів, таємно зустрічалися кілька разів: у готелі в Манчестері та вдома у Емілі. Джерела видання повідомляють, що Джек телефонує їй щодня, а стосунки між ними почалися приблизно шість тижнів тому.

З того часу вони зустрічалися щонайменше двічі — один раз у п'ятизірковому готелі Lowry в Манчестері 18 жовтня, напередодні перемоги "Сіті" в Лізі чемпіонів над бельгійським клубом "Брюгге".

Цікаво, що Емілі підписана на футболіста в Instagram, тоді як Гриліш не підписаний на неї.

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Емілі Атак на п'ять років старша за Гриліша, їй — 31, а йому — 26. Вона здобула популярність завдяки ролі Шарлотт Хінчклайф у серіалі "Переростки" (The Inbetweeners). Ситуація неоднозначна, оскільки Джек Гриліш, за даними британських ЗМІ, перебуває у стосунках із подругою дитинства, британською моделлю Сашею Аттвуд. До речі, на її фотографіях у Instagram можна виявити лайки від Гриліша.

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Сам футболіст поки що ніяк не відреагував на публікації про своє особисте життя.

Раніше Фокус розповідав, що за перехід Джека Гріліша "Манчестер Сіті" заплатив "Астон Віллі" 117 мільйонів євро. Трансфер відбувся на початку серпня вже після того, як півзахисник допоміг збірній Англії успішно виступити на чемпіонаті Європи з футболу.

У складі "Манчестер Сіті" Гриліш провів уже 15 матчів, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Трансферна вартість гравця, за даними спеціалізованого порталу Transfermarkt.com, становить 100 мільйонів євро.