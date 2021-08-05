Трансферна бомба: "Манчестер Сіті" купив гравця збірної Англії за 117 мільйонів євро (відео)

Попередній клуб 25-річного півзахисника заробив солідні кошти на продажі свого вихованця.

Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш став футболістом "Манчестер Сіті", повідомляє пресслужба англійського гранда.

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За 25-річного гравця "Астон Вілли" керівництво чемпіона Англії заплатило 117 мільйонів євро. Контракт підписаний терміном на шість років.

"Я неймовірно щасливий, що приєднався до "Манчестер Сіті". Це найкраща команда в країні, з менеджером, який вважається кращим у світі. Стати частиною цього клубу — мрія.

Протягом останніх 10 сезонів вони незмінно вигравали великі трофеї. Приїзд сюди Пепа Гвардіоли вивів їх на новий рівень, і футбол, в який грає ця команда, є найбільш захопливим у Європі. Грати за Пепа і вчитися у нього буде чимось особливим, і це те, чого хотів би будь-який кращий футболіст", — сказав Гріліш після підписання контракту.

В основному складі "Астон Вілли" Гріліш виступав із 2013 року. За 8 років він зіграв 213 матчів, забив 32 голи і віддав 43 результативні передачі. Нинішнього літа він також грав у складі збірної Англії на Євро-2020, де дійшов до фіналу.

Директор із футболу "Манчестер Сіті" Чікі Беґірістайн вважає, що вболівальникам сподобається гра зіркового новачка.

"Розвиток Джека за останні кілька сезонів як для клубу, так і для країни був очевидним для всіх. Його природний талант разом з його прагненням вдосконалюватися як гравцеві дозволили йому стати одним із найбільш захопливих атакувальних гравців у сучасному світовому футболі.

Я впевнений, що фанатам сподобається бачити його в нашій команді. Пепу подобається, як він грає, і ми всі вважаємо, що він ідеально підходить для "Манчестер Сіті". Наш стиль і його стиль ідеально збігаються. Я з нетерпінням чекаю можливості поспостерігати за ним у найближчі роки", — сказав Беґірістайн у коментарі клубній пресслужбі.

У новому клубі Гріліш виступатиме під 10-м номером, під яким раніше грав аргентинець Серхіо Агуеро. У нинішнє міжсезоння він покинув манчестерський клуб і перейшов у "Барселону".

[ + – ] Джек Гріліш — нова "десятка" "Ман Сіті" Фото: ФК "Манчестер Сіті"

Нагадаємо, раніше "містяни" продовжили контракт із досвідченим бразильським півзахисником Фернандінью, відомим в Україні виступами за "Шахтар". 36-річний футболіст гратиме за англійський гранд ще один сезон.