Трансферная бомба: "Манчестер Сити" купил игрока сборной Англии за 117 миллионов евро (видео)

Предыдущий клуб 25-летнего полузащитника заработал солидные средства на продаже собственного воспитанника

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш стал футболистом "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба английского гранда.

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За 25-летнего игрока "Астон Виллы" руководство чемпиона Англии заплатило 117 миллионов евро. Контракт подписан сроком на шесть лет.

"Я невероятно счастлив, что присоединился к "Манчестер Сити". Это лучшая команда в стране, с менеджером, который считается лучшим в мире. Стать частью этого клуба — мечта.

В течение последних 10 сезонов они неизменно выигрывали крупные трофеи. Приезд сюда Пепа Гвардиолы вывел их на новый уровень, и футбол, в который играет эта команда, является самым захватывающим в Европе. Играть за Пепа и учиться у него будет чем-то особенным, и это то, чего хотел бы любой лучший футболист", — сказал Грилиш после подписания контракта.

В основном составе "Астон Виллы" Грилиш выступал с 2013 года. За 8 лет он сыграл 213 матчей, забил 32 гола и отдал 43 результативных передач. Нынешним летом он также играл в составе сборной Англии на Евро-2020, где дошел до финала.

Директор по футболу "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн считает, что болельщикам понравится игра звездного новичка.

"Развитие Джека за последние несколько сезонов как для клуба, так и для страны было очевидным для всех. Его природный талант вместе с его стремлением совершенствоваться как игроку позволили ему стать одним из самых захватывающих атакующих игроков в современном мировом футболе.

Я уверен, что фанатам понравится видеть его в нашей команде. Пепу нравится, как он играет, и мы все считаем, что он идеально подходит для "Манчестер Сити". Наш стиль и его стиль идеально совпадают. Я с нетерпением жду возможности понаблюдать за ним в ближайшие годы", — сказал Бегиристайн в комментарии клубной пресс-службе.

В новом клубе Грилиш будет выступать под 10-м номером, под которым ранее играл аргентинец Серхио Агуэро. В нынешнее межсезонье он покинул манчестерский клуб и перешел в "Барселону".

[ + – ] Джек Грилиш - новая "десятка" "Ман Сити" Фото: ФК "Манчестер Сити"

Напомним, ранее "горожане" продлили контракт с опытным бразильским полузащитником Фернандиньо, известным в Украине по выступлениям за "Шахтер". 36-летний футболист будет играть за английский гранд еще один сезон.