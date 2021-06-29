Есть еще порох: легендарный экс-игрок "Шахтера" продлил контракт с английским грандом

"Манчестер Сити" нуждается в бразильце для передачи опыта молодым футболистам.

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити".

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Как сообщает официальный сайт английского гранда, контракт с бразильцем продлен до лета 2022 года. Предыдущее соглашение истекало завтра, 30 июня.

"Фернандиньо — феноменальный футболист, один из лучших в мире на своей позиции. Это идейный профессионал. С момента перехода его отношение к профессии и стабильность были на невероятном уровне.

Фернандиньо — наш капитан и лидер. В нашем составе есть молодые талантливые игроки, и важно, чтобы рядом с ними был такой человек, как Фернандиньо, учитывая его знания и опыт. Он остаётся важным игроком для нас, и мы рады, что он подписал новый контракт", – комментирует новость о продлении соглашения спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.

За восемь лет пребывания в составе донецкого "Шахтера" Фернандиньо выиграл массу трофеев: шесть раз становился чемпионом Украины, четырежды — обладателем Кубка, а в 2009 году завоевал с дончанами Кубка УЕФА. В 2011 году футболист дебютировал в национальной сборной Бразилии.

За аналогичный период в "Манчестер Сити" Фернандиньо четыре раза выигрывал чемпиона Англии, один раз Кубок Англии, шесть раз — Кубок Лиги, дважды — Суперкубок Англии и один раз сыграл в финале Лиги чемпионов УЕФА, где "Манчестер Сити" проиграл лондонскому "Челси".

В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч в английской Премьер-лиге, отдал две голевые передачи и получил шесть желтых карточек, но уже не был игроком основного состава.

Ранее сообщалось, что еще одна бывшая звезда "Шахтера" может вернуться в "Челси". Виллиан перешел в "Арсенал" из "Челси" прошлым летом на правах свободного агента. За лондонцев 32-летний игрок выступал с 2013 года, а до этого защищал цвета "Анжи", "Шахтера" и "Коринтианса".