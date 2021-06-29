Є ще порох: легендарний ексгравець "Шахтаря" продовжив контракт з англійським грандом

"Манчестер Сіті" має потребу в бразильці для передаванні досвіду молодим футболістам.

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фернандінью продовжив контракт із "Манчестер Сіті".

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Як повідомляє офіційний сайт англійського гранда, контракт із бразильцем продовжений до літа 2022 року. Попередня угода закінчувалася завтра, 30 червня.

"Фернандінью — феноменальний футболіст, один із кращих у світі на своїй позиції. Це ідейний професіонал. З моменту переходу його ставлення до професії і стабільність були на неймовірному рівні.

Фернандінью — наш капітан і лідер. У нашому складі є молоді талановиті гравці, і важливо, щоб поруч із ними була така людина, як Фернандінью, враховуючи його знання і досвід. Він залишається важливим гравцем для нас, і ми раді, що він підписав новий контракт", — коментує новину про продовження угоди спортивний директор клубу Чікі Беґірістайн.

За вісім років перебування у складі донецького "Шахтаря" Фернандінью виграв масу трофеїв: шість разів ставав чемпіоном України, чотири рази — володарем Кубка, а в 2009 році завоював із донеччанами Кубок УЄФА. У 2011 році футболіст дебютував у національній збірній Бразилії.

За аналогічний період у "Манчестер Сіті" Фернандінью чотири рази вигравав чемпіонат Англії, один раз Кубок Англії, шість разів — Кубок Ліги, двічі — Суперкубок Англії та один раз зіграв у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, де "Манчестер Сіті" програв лондонському "Челсі".

У минулому сезоні півзахисник провів 21 матч в англійській Премʼєр-лізі, віддав дві гольові передачі й отримав шість жовтих карток, але вже не був гравцем основного складу.

Раніше повідомлялося, що ще одна колишня зірка "Шахтаря" може повернутися в "Челсі". Вілліан перейшов в "Арсенал" із "Челсі" минулого літа на правах вільного агента. За лондонців 32-річний гравець виступав із 2013 року, а до цього захищав кольори "Анжи", "Шахтаря" і "Корінтіанса".