Є ще порох: легендарний ексгравець "Шахтаря" продовжив контракт з англійським грандом
"Манчестер Сіті" має потребу в бразильці для передаванні досвіду молодим футболістам.
Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фернандінью продовжив контракт із "Манчестер Сіті".
Як повідомляє офіційний сайт англійського гранда, контракт із бразильцем продовжений до літа 2022 року. Попередня угода закінчувалася завтра, 30 червня.
"Фернандінью — феноменальний футболіст, один із кращих у світі на своїй позиції. Це ідейний професіонал. З моменту переходу його ставлення до професії і стабільність були на неймовірному рівні.
Фернандінью — наш капітан і лідер. У нашому складі є молоді талановиті гравці, і важливо, щоб поруч із ними була така людина, як Фернандінью, враховуючи його знання і досвід. Він залишається важливим гравцем для нас, і ми раді, що він підписав новий контракт", — коментує новину про продовження угоди спортивний директор клубу Чікі Беґірістайн.
За вісім років перебування у складі донецького "Шахтаря" Фернандінью виграв масу трофеїв: шість разів ставав чемпіоном України, чотири рази — володарем Кубка, а в 2009 році завоював із донеччанами Кубок УЄФА. У 2011 році футболіст дебютував у національній збірній Бразилії.
За аналогічний період у "Манчестер Сіті" Фернандінью чотири рази вигравав чемпіонат Англії, один раз Кубок Англії, шість разів — Кубок Ліги, двічі — Суперкубок Англії та один раз зіграв у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, де "Манчестер Сіті" програв лондонському "Челсі".
У минулому сезоні півзахисник провів 21 матч в англійській Премʼєр-лізі, віддав дві гольові передачі й отримав шість жовтих карток, але вже не був гравцем основного складу.
Раніше повідомлялося, що ще одна колишня зірка "Шахтаря" може повернутися в "Челсі". Вілліан перейшов в "Арсенал" із "Челсі" минулого літа на правах вільного агента. За лондонців 32-річний гравець виступав із 2013 року, а до цього захищав кольори "Анжи", "Шахтаря" і "Корінтіанса".