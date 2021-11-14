Петраков покинет сборную Украины, если не выиграет у Боснии - СМИ

Выездной матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины может стать последним для Александра Петракова во главе сборной Украины.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков может покинуть занимаемый пост, в случае неудачного результата в матче против Боснии и Герцеговины, сообщает издание Meta-Ratings.

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Решение о будущем Петракова в сборной Украины будет принято на Исполкоме Украинской ассоциации футбола, который состоится 17 ноября, на следующий день после решающего матча в отборе на ЧМ-2022.

Перед заключительным матчем отборочного цикла на чемпионат мира, сборная Украины занимает третье место в своей группе. У команды еще остаются шансы попасть на чемпионат мира: для этого нужно одержать победу над Боснией и Герцеговиной 16 ноября и надеяться, что в параллельном матче Франция обыграет Финляндию. В то же время, сборные Боснии и Казахстана уже лишились даже теоретических шансов на поездку на Мундиаль.

[ + – ] Расклад в отборочной группе D перед последним игровым днем Фото: УЕФА

Напомним, что Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе, заняв вакантный пост после завершения каденции Андрея Шевченко. С 1 августа 2021 сборная Украины оставалась без главного тренера и Петраков принял команду спустя 18 дней, чтобы завершить отборочный цикл на чемпионат мира-2022.

Под руководством 64-летнего специалиста сборная Украины провела шесть матчей, четыре из них — в отборочном цикле и два — товарищеских. Во всех шести матчах украинская сборная не потерпела ни одного поражения, но одержала только одну победу, над Финляндией — 2:1. В матчах с Казахстаном, Францией и Боснией и Герцеговиной сборная Украины сыграла вничью — 2:2; 1:1 и 1:1 соответственно. Аналогичными были результаты и в товарищеских матчах с Чехией и Болагрией — оба раза 1:1.