Петраков залишить збірну України, якщо не виграє у Боснії — ЗМІ

Виїзний матч відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини може стати останнім для Олександра Петракова на чолі збірної України.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков може залишити посаду, у разі невдалого результату в матчі проти Боснії та Герцеговини, повідомляє видання Meta-Ratings.

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Рішення про майбутнє Петракова у збірній України буде ухвалено на Виконкомі Української асоціації футболу, який відбудеться 17 листопада, наступного дня після вирішального матчу у відборі на ЧС-2022.

Перед заключним матчем відбіркового циклу на чемпіонат світу збірна України посідає третє місце у своїй групі. У команди ще залишаються шанси потрапити на чемпіонат світу: для цього потрібно здобути перемогу над Боснією та Герцеговиною 16 листопада та сподіватися, що у паралельному матчі Франція обіграє Фінляндію. У той же час збірні Боснії та Казахстану вже втратили навіть теоретичні шанси на поїздку на Мундіаль.

[ + – ] Розклад у відбірковій групі D перед останнім ігровим днем Фото: УЕФА

Нагадаємо, що Олександр Петраков очолив збірну України у серпні, обійнявши вакантну посаду після завершення каденції Андрія Шевченка. З 1 серпня 2021 року збірна України залишалася без головного тренера і Петраков прийняв команду через 18 днів, щоб завершити відбірковий цикл на чемпіонат світу-2022.

Під керівництвом 64-річного спеціаліста збірна України провела шість матчів, чотири з них — у відбірковому циклі та два — товариські. У всіх шести матчах українська збірна не зазнала жодної поразки, але здобула лише одну перемогу, над Фінляндією — 2:1. У матчах із Казахстаном, Францією та Боснією та Герцеговиною збірна України зіграла внічию — 2:2; 1:1 та 1:1 відповідно. Аналогічними були результати і в товариських матчах із Чехією та Болагрією – обидва рази 1:1.