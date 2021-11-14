Олимпийский чемпион Абраменко отказался от слов, что Россия - не агрессор (видео)

Спортсмен утверждает, что его слова могли "перекрутить" в целях российской пропаганды.

Олимпийский чемпион по фристайлу и член Центрального спортивного клуба ВСУ Александр Абраменко опровергает информацию в СМИ, которые написали о его отказе признавать Россию страной-агрессором. Об этом он рассказал для Военного телевидения Украины, сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Facebook,

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Замминистра написала, что это провокация со стороны РФ — эксплуатировать тему спортсменов-военнослужащих. По ее словам, всегда надо искать первоисточник, а не вестись на провокационные заголовки.

Сам Абраменко в эфире программы АрміяInform сообщил, что его удивила статья о том, что он не признает РФ агрессором. Согласие на ее публикацию он якобы не давал, а некоторые моменты были "перекручены" и выставлены не так, как он считает.

"Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит", — сказал чемпион.

Спортсмен утверждает, что его слова могли не правильно истолковать и использовать в пропагандистских целях Россией.

"От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на Востоке Украины и защищают нашу территорию, хочу пожелать им силы духа, терпения, и желаю всем им вернуться домой живыми", — добавил под конец интервью Абраменко.

[ + – ] Александр Абраменко

Напомним, Александр Абраменко дал интервью спортивному изданию Tribuna, после которого многие СМИ дали новости с заголовками, что спортсмен не признает Россию агрессором.