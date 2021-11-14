Олімпійський чемпіон Абраменко відмовився від слів, що Росія – не агресор (відео)

Спортсмен стверджує, що його слова могли "перекрутити" для російської пропаганди.

Олімпійський чемпіон з фрістайлу та член Центрального спортивного клубу ЗСУ Олександр Абраменко спростовує інформацію у ЗМІ, які написали про його відмову визнавати Росію країною-агресором. Про це він розповів для Військового телебачення України, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook,

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Заступник міністра написала, що це провокація з боку РФ — експлуатувати тему спортсменів-військовослужбовців. За її словами, завжди треба шукати першоджерело, а не вестись на провокаційні заголовки.

Сам Абраменко в ефірі програми АрміяInform повідомив, що його здивувала стаття про те, що він не визнає РФ агресором. Згоду на її публікацію він нібито не давав, а деякі моменти було "перекручені" і виставлені не так, як він вважає.

"Я, звичайно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Там висвітлили так, наче я не розумію, що відбувається", — сказав чемпіон.

Спортсмен стверджує, що його слова могли не правильно розтлумачити та використати з пропагандистською метою Росією.

"Від свого імені хочу подякувати всім військовослужбовцям, які перебувають на Сході України та захищають нашу територію, хочу побажати їм сили духу, терпіння, і бажаю всім їм повернутися додому живими", — додав під кінець інтерв'ю Абраменко.

[ + – ] Олександр Абраменко

Нагадаємо, Олександр Абраменко дав інтерв'ю спортивному виданню Tribuna, після якого багато ЗМІ дали новини із заголовками, що спортсмен не визнає Росію агресором.