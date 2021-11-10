"Я за мир у всьому світі": олімпійський чемпіон Абраменко не вважає агресію РФ однозначною

Російсько-українська війна, на думку спортсмена, спланована кількома сторонами, які в цьому конфлікті зацікавлені.

Олімпійський чемпіон із фристайлу та член Центрального спортивного клубу ЗСУ Олександр Абраменко під час інтерв'ю спортивному виданню Tribuna висловив думку щодо російсько-української війни. Зокрема, він сказав, що цей конфлікт спланований сторонами, які в цьому зацікавлені.

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За його словами, він не може однозначно говорити про те, що Росія є агресором, який захопив Крим і розв'язав війну на Сході України. Чемпіон вважає, що в результаті страждають пересічні люди.

"Те, що я бачу і мені розповідають… – а чи правда це? Точніше не так. Мені здається, що це все сплановано. І не тільки з нашого чи з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які в цьому зацікавлені", — сказав Абраменко.

Спортсмен при цьому зазначив, що він дотримується пацифістських поглядів і не розуміє, що саме люди ділять між собою.

"Ми люди з однієї планети. Я не знаю, що нам ділити. Я не розумію, як можна до такого доводити... Просто я за мир у всьому світі", — сказав він.

На питання про його стосунки з російськими колегами Абраменко відповів, що коли спортсмен виграє золоту медаль, його переповнюють такі емоції, які змушують забути про національність своїх товаришів.

"Ти показуєш, яким ти є насправді. Коли ти вітаєш і обіймаєш своїх товаришів – це нормально. І мені все одно, якої він національності. Це людина", — підсумував чемпіон.

Раніше повідомлялося, що українська спортсменка Ярослава Магучіх на Олімпіаді в Токіо привітала з перемогою свою суперницю, російську стрибунку у висоту Марію Ласіцкене, після чого зазнала нападок із боку українських "патріотів".

Спортсменка зізналася, що перебуває з Ласіцкене в добрих і дружніх стосунках, вони вже давно разом беруть участь на турнірах і потоваришували практично з самого дитинства.