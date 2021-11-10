"Я за мир во всем мире": олимпийский чемпион Абраменко не считает агрессию РФ однозначной

Российско-украинская война, по мнению спортсмена, спланирована несколькими сторонами, которые в этом конфликте заинтересованы.

Олимпийский чемпион по фристайлу и член Центрального спортивного клуба ВСУ Александр Абраменко во время интервью спортивному изданию Tribuna высказал мнение по вопросу российско-украинской войны. В частности он сказал, что этот конфликт спланирован сторонами, которые в этом заинтересованы.

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По его словам, он не может однозначно говорить о том, что Россия является агрессором, который захватил Крым и развязал войну на Востоке Украины. Чемпион считает, что в результате страдают обычные люди.

"То, что я вижу, и мне рассказывают… – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы", — сказал Абраменко.

Спортсмен при этом отметил, что он придерживается пацифистских взглядов, и не понимает, что именно люди делят между собой.

"Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить… Просто я за мир во всем мире", — сказал он.

На вопрос о его взаимоотношениях с российскими коллегами, Абраменко ответил, что когда спортсмен выигрывает золотую медаль, его переполняют такие эмоции, которые заставляют забыть о национальности своих товарищей.

"Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек", — заключил чемпион.

Ранее сообщалось, что украинская спортсменка Ярославу Магучих на Олимпиаде в Токио поздравила с победой свою соперницу, российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене, после чего подверглась нападкам со стороны украинских "патриотов".

Спортсменка призналась, что находится с Ласицкене в хороших и дружеских отношениях, они уже давно вместе участвуют на турнирах и подружились практически с самого детства.