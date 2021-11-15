Дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу

49-летний спортсмен воплотил свою мечту и одержал победу на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.

Украинский спортсмен Игорь Евтушенко выиграл золотую медаль на чемпионате мира джиу-джитсу, который состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах.

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49-летний мужчина, работающий дворником в школе, стал сильнейшим в своей категории, о чем рассказал на своей странице в Facebook. Евтушенко опубликовал фотографию с золотой медалью.

[ + – ] Игорь Евтушенко - чемпион мира по джиу-джитсу

Игорь Евтушенко выступал в категории "Мастер 4" (69 кг). В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Но это не единственная медаль украинцев на турнире. В категории до 120 кг победу праздновал Евгений Касьяненко, победивший иранца Бехзада Рашиди Гади, а в категории до 77 кг бронзову медаль завоевал Валерий Пахай.

Отметим, что подать заявку на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу мог каждый желающий: было достаточно лишь заполнить форму и приехать на соревнования. Поездка требовала финансовых затрат и Игорь Евтушенко собирал деньги при помощи социальных сетей. Необходимую сумму благодаря неравнодушным украинцам мужчина накопил за двое суток.

Фокус рассказывал историю Игоря Евтушенко: мужчина занялся спортом в 42 года, когда понял, что хочет привести свое тело в порядок. В молодости он работал водолазом-спасателем. Евтушенко увлекся боевыми единоборствами и организовал занятия для всех желающих в Херсоне. Хобби переросло в дело всей жизни: Игорь выступал на чемпионате Европы и также одержал победу.

На чемпионате мира в Абу-Даби есть несколько возрастных категорий — и детская, и бойцы в возрасте 30+. Всего в турнире принимают участие 200 детей и 600 взрослых.