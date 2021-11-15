Двірник із Херсона Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу

49-річний спортсмен втілив свою мрію та здобув перемогу на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Абу-Дабі.

Український спортсмен Ігор Євтушенко виграв золоту медаль на чемпіонаті світу джиу-джитсу, що відбувся в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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49-річний чоловік, який працює двірником у школі, став найсильнішим у своїй категорії, про що розповів на своїй сторінці у Facebook. Євтушенко опублікував фотографію із золотою медаллю.

[ + – ] Ігор Євтушенко — чемпіон світу з джиу-джитсу

Ігор Євтушенко виступав у категорії "Майстер 4" (69 кг). У фіналі він переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

Але це не єдина медаль українців на турнірі. У категорії до 120 кг перемогу святкував Євген Касьяненко, який переміг іранця Бехзада Рашиді Гаді, а в категорії до 77 кг бронзову медаль завоював Валерій Пахай.

Зазначимо, що подати заявку на чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу міг кожен охочий: було достатньо заповнити форму і приїхати на змагання. Поїздка вимагала фінансових витрат, тому Ігор Євтушенко збирав гроші за допомогою соціальних мереж. Необхідну суму завдяки небайдужим українцям чоловік накопичив за дві доби.

Фокус розповідав історію Ігоря Євтушенка: чоловік зайнявся спортом у 42 роки, коли зрозумів, що хоче упорядкувати своє тіло. У молодості він працював водолазом-рятувальником. Євтушенко захопився бойовими єдиноборствами та організував заняття для всіх охочих у Херсоні. Хобі переросло у справу всього життя: Ігор виступав на чемпіонаті Європи і також здобув перемогу.

На чемпіонаті світу в Абу-Дабі є кілька вікових категорій – і дитяча, і бійці віком 30+. Загалом у турнірі беруть участь 200 дітей та 600 дорослих.