Главный тренер английского клуба "Брайтон" провел ночь с бездомными (фото)

Грэм Поттер отважился на эксперимент, чтобы ощутить на себе все тяготы жизни бездомных.

Главный тренер футбольного клуба "Брайтон Альбион" Грэм Поттер переночевал на улицах города с бездомными, сообщает пресс-служба клуба.

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Вместе с помощником Билли Ридом и тренером первом команды Бруно, наставник "Брайтона" присоединился к акции "The Big Sleep Out" в пятницу вечером в центре города, чтобы привлечь внимание и собрать жизненно важные средства для бездомных в Брайтон-Энд-Хове.

[ + – ] Тренерский штаб "Брайтона" решил привлечь внимание к проблеме бездомных Фото: ФК Брайтон

Тренеры присоединились к другим активистам в церкви Святого Петра в рамках мероприятия, организованного местной благотворительной организацией "Off the Fence", которая каждую зиму запускает проект "Anti-Freeze", чтобы поддержать сообщество бездомных и собрать денежные средства на помощь этим людям.

"У нас была легкая версия грубого сна, но она все же дала нам представление о проблемах, с которыми бездомное сообщество сталкивается ежедневно и каждую ночь.

Пережив всего одну ночь на улице, я не могу представить, каково было бы страдать таким образом, не имея представления о том, что нас ждет впереди или откуда появится следующий обед.

Это одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке. Многие страдают от болезней, плохого здоровья, и это разрывает сердце, когда в 2021 году мы все еще встречаем людей, вынужденных жить просто на улице.

В Великобритании, а также здесь, в Брайтон-энд-Хове, есть несколько замечательных благотворительных организаций, которые проделывают потрясающую работу. Этим организациям становится все труднее, и по мере того, как мы приближаемся к глубине зимы, когда ночи станут холоднее, а температура опускается ниже нуля, я бы хотел призвать тех из вас, кто может, оказать им свою поддержку этой зимой", — прокомментировал свой необычный опыт Грэм Поттер.

Ранее Фокус рассказывал о том, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе тратит призовые деньги на благотворительность. 22-летний нападающий решил делиться средствами, полученными за выступления в национальной сборной. Суммарно футболист уже отдал пожертвовал 1,5 миллиона евро.