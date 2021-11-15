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Главный тренер английского клуба "Брайтон" провел ночь с бездомными (фото)

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Грэм Поттер Брайтон
Фото: ФК Брайтон | Грэм Поттер испытал на себе жизнь бездомных

Грэм Поттер отважился на эксперимент, чтобы ощутить на себе все тяготы жизни бездомных.

Главный тренер футбольного клуба "Брайтон Альбион" Грэм Поттер переночевал на улицах города с бездомными, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с помощником Билли Ридом и тренером первом команды Бруно, наставник "Брайтона" присоединился к акции "The Big Sleep Out" в пятницу вечером в центре города, чтобы привлечь внимание и собрать жизненно важные средства для бездомных в Брайтон-Энд-Хове.

Грэм Поттер, Билли Рид и Бруно
Тренерский штаб "Брайтона" решил привлечь внимание к проблеме бездомных
Фото: ФК Брайтон

Тренеры присоединились к другим активистам в церкви Святого Петра в рамках мероприятия, организованного местной благотворительной организацией "Off the Fence", которая каждую зиму запускает проект "Anti-Freeze", чтобы поддержать сообщество бездомных и собрать денежные средства на помощь этим людям.

"У нас была легкая версия грубого сна, но она все же дала нам представление о проблемах, с которыми бездомное сообщество сталкивается ежедневно и каждую ночь.

Пережив всего одну ночь на улице, я не могу представить, каково было бы страдать таким образом, не имея представления о том, что нас ждет впереди или откуда появится следующий обед.

Это одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке. Многие страдают от болезней, плохого здоровья, и это разрывает сердце, когда в 2021 году мы все еще встречаем людей, вынужденных жить просто на улице.

В Великобритании, а также здесь, в Брайтон-энд-Хове, есть несколько замечательных благотворительных организаций, которые проделывают потрясающую работу. Этим организациям становится все труднее, и по мере того, как мы приближаемся к глубине зимы, когда ночи станут холоднее, а температура опускается ниже нуля, я бы хотел призвать тех из вас, кто может, оказать им свою поддержку этой зимой", — прокомментировал свой необычный опыт Грэм Поттер.

Ранее Фокус рассказывал о том, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе тратит призовые деньги на благотворительность. 22-летний нападающий решил делиться средствами, полученными за выступления в национальной сборной. Суммарно футболист уже отдал пожертвовал 1,5 миллиона евро.